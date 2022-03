Kirchengemeinderat ist „gespannt auf die gemeinsame Zeit“

Bad Mergentheim. Pfarrvikar Chukwudi (gesprochen: tschukudi) Francis Ihemeneke ist nun in Bad Mergentheim angekommen. Er wurde am 2. September 2006 in Nigeria zum Priester geweiht und kam im Februar 2019 nach Deutschland.

Nach Deutschkurs und Orientierungskurs war er die letzten zwei Jahre in der Seelsorgeeinheit Strohgäu bei Ludwigsburg, bevor er nun in Bad Mergentheim seinen Dienst als Pfarrvikar aufnimmt und Pfarrer Frey bei seinen vielen Arbeiten etwas entlastet. In seiner Begrüßungsansprache sagte Hariolf Scherer, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderates St. Johannes: „Wir freuen uns riesig, wir sind gespannt auf die gemeinsame Zeit mit Ihnen.“

Unterstützung gefordert

Er beschrieb die Bad Mergentheimer als herzliche, bodenständige, selbstbewusste und anpackende Menschen, die manchmal gerne gegen den Strom schwimmen, „denn nur so kommen wir an die Quelle des Lebens.“ Weiter sagte er: „Wir wünschen uns alle eine lebendige, gerade aber in der heutigen Zeit auch kritische Gemeinde, die sich im Namen Gottes um das Wohl des Einzelnen kümmert, die denen hilft, die ihrer Unterstützung bedürfen, die Halt und Hoffnung im Sinne Gottes gibt; die mit ihren Kindergärten, Stiftungen, Heimen, Gruppierungen und Vereine, ihren sozialen Einrichtungen, ihren vielfältigen Angeboten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen in unser liebenswerten Stadt eine feste Größe darstellt, auf die jeder vertrauen und an die sich jeder wenden kann.“ Scherer forderte die Unterstützung eines jeden einzelnen der Gemeinde ein, denn: „Nur durch das Mitwirken vieler Menschen kann unsere Gemeinde lebendig sein und ein offenes und vielfältiges Gesicht vor Ort bekommen.“

Als kleines Begrüßungsgeschenk überreichte Hariolf Scherer dem neuen Pfarrvikar einen Korb mit regionalen Köstlichkeiten, da „Liebe bekanntlich durch den Magen geht“ sowie nach alter Tradition, Brot und Salz für den Einzug. Dazu noch jede Menge Informationsmaterial und, ganz wichtig, einen Stadtplan.

Pfarrvikar Chukwudi ist übrigens Fußballschiedsrichter. Er interessiert sich für Sport und Musik. Seinen Dienst wird er mit 50 Prozent in der Seelsorgeeinheit Lamm und mit den anderen 50 Prozent in der Seelsorgeeinheit Heilig Kreuz (Wachbach) aufnehmen. Fi