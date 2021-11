Kinderwagen in Brand gesteckt

Bad Mergentheim. Ein brennender Kinderwagen löste am Dienstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes aus.

Gegen 16.30 Uhr setzten Unbekannte einen in der Asylbewerberunterkunft in der Löffelstelzer Straße abgestellten Kinderwagen in Brand. Durch die Rauchentwicklung wurde der Feueralarm ausgelöst. Ein Bewohner konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen.

Es entstand lediglich Sachschaden an dem Kinderwagen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund liegt zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht vor.