Kindergärten in Althausen und Neunkirchen haben Vorreiterrolle

Althausen/Neunkirchen. Haben die Kindergärten in Althausen und Neunkirchen eine Vorreiterrolle in Sachen Schnelltests in der Region? „Ja“, sagt Petra Müller von der Kindergartenleitung Althausen: „In zwei Videokonferenzen der Stadt Bad Mergentheim wurden wir gebeten, unsere Kinderteststrategien vorzustellen. Hier wurde deutlich, dass die meisten noch nicht testen oder die Tests an ,testwillige’ Eltern zum Selbsttest für zu Hause ausgeben.“ Hauptgrund dafür, dass in anderen Einrichtungen nicht in diesem Umfang getestet werde, sei vor allem der personelle Aufwand, der für eine Antigen-Schnelltestung benötigt werde. „Aber natürlich ist auch der finanzielle Aspekt nicht zu unterschätzen“, so Müller. rome

