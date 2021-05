Kinder wirkungsvoll begleiten

Bad Mergentheim. Homeschooling, Fernunterricht, selbstorganisiertes Lernen, bearbeiten von Arbeitsaufgaben – die vergangenen Monate waren für Schüler geprägt von einem völligen Bruch mit dem Erleben, wie man in der Schule lernt.

Die Kinder und Jugendlichen mussten und müssen sich immer noch auf das veränderte Lernen mit viel Eigenverantwortung einstellen und sich dafür motivieren. In dieser – auch für Eltern nicht leichten Zeit – bot nun die Eduard-Mörike-Schule einen Elternvortrag von der Akademie für Lernpädagogik mit dem Titel „Lernen macht glücklich!“.

Mit viel Humor

Die Eltern fanden sich dafür im Onlineklassenraum ein und erfuhren dabei Hintergründe zur Hirnforschung und zum Lernen aber auch Tipps und Tricks ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen, vor allem beim Erlernen von Lerntechniken. Sebastian Durst, Erziehungswissenschaftler, Lerncoach und Dozent an der Akademie für Lernpädagogik führte mit viel Elan und Witz durch seinen Vortrag.

Die Krise der letzten Monate zeigte, welche Probleme rund ums Lernen auftauchen und vielleicht tauchten auch neue auf. Wie sollen sich Schüler nach über einem Jahr Pandemie und ohne den Sozialfaktor Schule für das tägliche Lernen motivieren, sich herausfordern? Die Luft ist bei vielen raus. Der Vortrag der Akademie für Lernpädagogik zielte darauf ab, was Eltern tun können, um ihre Kinder beim aktuellen und auch künftigen Lernen sinnvoll und wirkungsvoll zu begleiten. Welche positiven Seiten das selbstständige Lernen hat und wie die Potenziale, die in allen Kindern schlummern, geweckt und entfaltet werden können.

Die Pausen nicht vergessen

Beispielhaft führte der Referent in die Loci-Methode (Körperliste) als Technik des besseren Erinnerns ein, auch die Fünf-Schritt-Lesemethode erläuterte er den Zuhörern anschaulich. Was aber können Eltern tun, um die Konzentrationsfähigkeit ihres Kindes zu verbessern.

Zunächst sollten Eltern wissen, dass die Konzentrationsspanne eines Kindes in etwa dem Alter mal zwei in Minuten entspricht, also bei einem Zehnjährigen wären das 20 Minuten, danach muss eine kleine Pause eingelegt werden. Der Tipp des Experten lautete dabei 7:2, also sieben Minuten Konzentration und zwei Minuten Pause. Je mehr dies trainiert wird, desto länger wird die Konzentrationsspanne und desto kürzer können dann auch die Pausen werden.

Mit der Frage, wie kann ich die Lernmotivation meines Kindes erhöhen, traf Sebastian Durst einen weiteren Nerv bei den Eltern. Seine Tipps hierzu waren eine positive Sprache, Belohnungen nur mit Nicht-Materiellen Dingen aber dafür mit gemeinsamer Zeit/Aktivität und nicht die Noten zu belohnen, sondern den Lernfortschritt, also die Anstrengungsbereitschaft.

Für alle Eltern, die die im Vortrag erlernten Tricks mit ihren Kindern vertiefen wollen, bietet die Akademie für Lernpädagogik auch Familienseminare online an.