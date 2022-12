Kinder stärken und schützen

Bad Mergentheim. Die Sternsinger aus der Gemeinde St. Johannes Bad Mergentheim werden wieder unterwegs zu den Menschen sein. Der Aussendungsgottesdienst findet am 1. Januar um 10.30 Uhr statt, am 6. Januar, dem Dreikönigstag, findet ein Festgottesdienst mit dem Beuch der Sternsinger statt, ebenfalls um 10.30 Uhr im Münster.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vom 2. bis 7. Januar sind die kleinen und großen Könige der Münsterpfarrei im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B*23“ bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln Spenden für Gleichaltrige in aller Welt.

65. Aktion

Die Sternsinger-Aktion steht in den Startlöchern. © Gemeinde

Sie besuchen die Menschen persönlich und überreichen ein Segenstütchen oder werfen dieses in den Briefkasten. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der 65. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist Indonesien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen, besser bekannt unter „Sternsingen“, die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Rund 1,27 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 77 400 Projektmaßnahmen für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Kinder sind oft Gewalt ausgesetzt

Mehr zum Thema 65. Aktion Dreikönigssingen Hilfe für Kinder in Not Mehr erfahren Welt-Aids-Tag UNAIDS: Ungleichheiten verhindern das Ende von Aids Mehr erfahren

Mit ihrem aktuellen Motto rücken die Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind.

Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Die Aktion bringt den Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in Deutschland. Bundesweit eröffnet wird das Dreikönigssingen am 30. Dezember in Frankfurt am Main (Bistum Limburg).

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht oder wer als Fahrer, als Begleitung oder bei der Verpflegung helfen will oder dessen Kind als Sternsinger mitgehen möchte, der meldet sich im Pfarrbüro.

Das Orgateam mit Sarah Walter, Annette Wiederroth, Felicitas und Barbara Ruck freut sich über jede Hilfe.