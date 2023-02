Kinder können in die Steinzeit reisen

Bad Mergentheim. Wie sind eigentlich die Buchstaben entstanden? Das verrät das Theater Tom Teuer, das am Montag, 6. März, um 15 Uhr die 23. Kinder- und Jugendbuchwoche eröffnet.

Nach der offiziellen Eröffnung der Aktionswoche durch Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn können Kinder ab vier Jahren das Stück „Wie die Buchstaben entstanden sind“ erleben. Die Kinder hören die Geschichte des „Dschungelbuch“-Autors Rudyard Kipling: Die Hauptfigur ist das Steinzeit-Mädchen Taffy. Sie malt gerne an Höhlenwände. In seinem Atelier berichtet der Maler und Höhlenmalerei-Forscher Salvatore Dal dem Publikum begeistert, spielerisch und voller Leidenschaft vom Leben in der Steinzeit, von berühmten Steinzeithöhlenbildern und wie er auf einer Forschungsreise die Bilder von Taffy in einer Höhle entdeckt hat. Zusammen mit den Kindern kann er das Geheimnis von Taffys „Geräuschbildern“ lüften. So erzählt „Wie die Buchstaben entstanden sind“ von der Lust am Malen, vom Spaß am Entdecken, von Geräuschen, die zu Buchstaben werden – und von der Freude am Lesen und Schreiben. Die Vorstellung dauert etwa 50 Minuten. Eine vorherige Anmeldung in der Stadtbücherei ist erforderlich unter Telefon 07931/ 57-4200 oder vor Ort. stv