Kinder helfen Kindern weltweit

Bad Mergentheim. Die Sternsinger und mit ihnen das Orga-Team Julia-Marie Ehnes und Sarah Walter freuen sich, den Menschen in Bad Mergentheim wieder den Segen bringen zu können und Spenden für die Kinder der Welt entgegenzunehmen.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ – so lautet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion, die im Januar 2022 auch wieder in Bad Mergentheim stattfindet. Trotz der auch diesmal wieder schwierigen Corona-Lage soll der Segen Gottes wieder in jedes Haus kommen. Die frohe Botschaft, der Segen der Heiligen Nacht, soll möglichst viele Menschen erreichen – auch unter Corona-Bedingungen. Damit dies funktioniert, mussten sich aber auch die Sternsinger an die Situation anpassen. Den Segen werden die Sternsinger der Stadt Bad Mergentheim 2022 kontaktlos zu den Menschen in der Kernstadt, Neunkirchen und Althausen bringen, indem vorbereitete Segenstütchen in die Briefkästen eingeworfen werden.

Die Sternsinger sind wieder unterwegs in Bad Mergentheim. © Firsching

Wenn die Bürger auf diesem Weg ein Segenstütchen erhalten möchten, sollten sie sich für die Aktion anmelden (siehe dazu Internetadresse am Textende).

Die Sternsingeraktion des seit 175 Jahren bestehenden Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ ist die größte jährlich stattfindende Hilfsaktion von Kindern für Kinder weltweit. In der kommenden Sternsingeraktion steht die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus. Die Hilfe der Sternsinger dient zur ganzheitlichen Versorgung und Aufklärung über ihr Recht auf Gesundheit, da die Kinder in Afrika meist unter schwierigen gesundheitlichen Bedingungen aufwachsen müssen. In vielen Ländern des Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet.

Laut Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen hat jedes Kind ein Recht auf Gesundheit. Die Sternsinger-Partner setzen sich mit vielfältigen Programmen weltweit für die Verwirklichung dieses Rechts ein. Bei der Aktion Dreikönigssingen 2022 wird das Engagement der Sternsinger beispielhaft an Projekten in den Ländern Ägypten, Ghana und dem Südsudan veranschaulicht, in denen die Gesundheitssituation von Kindern dank des Einsatzes der Mädchen und Jungen in Deutschland verbessert werden kann.

Spenden für die in Bad Mergentheim stattfindende Sternsingeraktion sind auf verschiedenen Wegen möglich. Erhaltene und geleerte Segenstütchen können als Spendentüte verschlossen mit der jeweiligen Spende im Pfarrbüro abgegeben oder eingeworfen werden. Ebenso gibt es die Möglichkeit direkt auf das Spendenkonto der Kirchengemeinde zu überweisen oder an der Online-Spendenaktion über die Seite des Kindermissionswerks teilzunehmen.

Die Anmelde- sowie alle Spendenmöglichkeiten findet man zusammengefasst auf folgender Seite: www.st-johannes-mgh.drs.de/gemeindeleben/sternsingeraktion.