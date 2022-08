Kinder entzündeten Karton

Bad Mergentheim. Ein brennender Karton löste am vergangenen Sonntag einen Böschungsbrand an einem Bahndamm in der Nähe des Bad Mergentheimer Bahnhofs aus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei elf und 13 Jahre alte Kinder den Karton in der Nähe der Max-Eyth-Straße in Bad Mergentheim angezündet und dann auf den Bahndamm geworfen haben. Nachdem die beiden Kinder den Brand offenbar nicht selbstständig löschen konnten, sollen sie sich von dem Ort entfernt haben. Die durch einen Zeugen alarmierte Feuerwehr löschten den Böschungsbrand jedoch schnell und kontrolliert. Insgesamt waren 450 Quadratmeter Fläche von dem Feuer betroffen; der Schaden steht noch nicht fest.

Die Bundespolizei weißt in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, keine brennenden oder glühenden Gegenstände liegen zu lassen oder wegzuwerfen. pol