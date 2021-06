Kickers treffen auf Sandhausen

Bad Mergentheim. Schon eine lange Zeit mussten die Zuschauer auf Fußballspiele im Deutschordenstadion verzichten. Das ändert sich nun am Samstag, 26. Juni, und zwar gleich mit einem Paukenschlag: Der VfB Bad Mergentheim ist Gastgeber für das Freundschaftsspiel zwischen den Würzburger Kickers und dem SV Sandhausen. Um 15 Uhr trifft der Drittligist auf seinen ehemaligen Ligakollegen.

Das Freundschaftsspiel ist der Auftakt für eine neue Partnerschaft zwischen dem VfB Bad Mergentheim und den Würzburger Kickers. Initiiert wurde diese neue Kooperation vom Vorsitzenden des VfB-Fördervereins, Dominik Möhler, der zugleich Aufsichtsratsmitglied der FC Würzburger Kickers AG ist.

„Ich freue mich sehr über das Gemeinschaftsprojekt, das den Fußball von Bad Mergentheim und dem Main-Tauber-Kreis mit dem traditionsreichen Proficlub FC Würzburger Kickers zukünftig verbindet“, erklärt Möhler.

Und auch Sebastian Schuppan, Vorstand Sport der Kickers, bekräftigt, welche Relevanz diese sportliche Kooperation für die Würzburger hat: „Wir als FC Würzburger Kickers verstehen uns als Aushängeschild des regionalen Fußballs. Doch unser Erfolg wäre ohne die sehr gute Arbeit an der Basis gar nicht möglich. Dass im Taubertal hervorragende Arbeit geleistet wird, zeigt auch die Vielzahl an Jugendspielern in unserem Nachwuchsleistungszentrum, die aus dem Main-Tauber-Kreis zu uns kommen.

Deshalb freuen wir uns, dass wir mit dem VfB Bad Mergentheim einen Partner im Herzen des Taubertals gefunden haben und dass unsere Partnerschaft direkt mit diesem Highlight startet. Damit geben wir unseren vielen Fans in der Region Tauberfranken die Möglichkeit, nach fast einem Jahr ohne sie unsere Mannschaft wieder live und hautnah erleben zu können.“

Eintrittskarten für das Spiel gibt es ab 14. Juni auf www.vfb-badmergentheim.de sowie beim Mergentheimer Fachgeschäft „Handycheck“ in der Mühlwehrstraße 28 zwischen 10 und 16 Uhr. Aufgrund von Corona ist die Zahl der Tickets stark limitiert.

Die Verantwortlichen des VfB haben für diese Veranstaltung ein detailliertes Hygienekonzept erstellt. Entsprechend findet das Spiel unter Einhaltung der zum Zeitpunkt des Spiels gültigen Corona-Regelungen statt. Den Zuschauern wird empfohlen, sich drei Tage vor dem Spiel auf der VfB-Homepage über die Einlassbedingungen zu informieren. vfb

