Kernstück wird auf diese Weise erhalten

Der traditionelle St. Georgstag der Historischen Deutschorden-Compagnie am Wochenende nach dem Gedenktag des Heiligen Georg am 23. April ist ein fester Bestandteil im Jahresverlauf Bad Mergentheims.

AdUnit urban-intext1

Bad Mergentheim. Durch die Pandemie konnte der St. Georgstag im vergangenen Jahr, wie die meisten Veranstaltungen, nicht durchgeführt werden. Der Heilige Georg ist der Schutzpatron der Ritterorden und neben der Heiligen Elisabeth von Thüringen auch der Schutzpatron der Deutschen Ordens. Die Compagnie begeht mit dem Fest des Heiligen Georg damit einen der wichtigen Gedenktage der Ordensgemeinschaft des Deutschen Ordens und erinnert gleichermaßen damit an die Zeit Bad Mergentheims als Residenzstadt des Ordens. Der Compagnie ist es hierbei immer ein besonderes Anliegen gewesen, die Geschichte der Stadt und des Ordens darzustellen, aber durch die Veranstaltung eben auch den Bogen in die heutige Zeit zu schlagen und das heutige Wirken des Deutschen Ordens ebenfalls deutlich zu machen und ins Bewusstsein der Menschen zu rücken.

In den zurückliegenden Jahren bildeten der Wachaufzug am Freitagabend, der Deutschmeisterabend am Samstag und die Messe mit anschließendem Zug durch die Stadt sowie Salutschüssen am Schießwasen an der Wolfgangsbrücke und im Schlosshof das feste Programm der beliebten Veranstaltung. Diese wurde von befreundeten Garden, Wehren und Gruppen aus Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich besucht.

Enge Freundschaft

Besondere Tradition waren die Besuche der Bürgerwehren aus Bayern und des Deutschmeisterbundes aus Österreich. Über viele Jahre ist so auch eine enge Freundschaft mit der historischen Gruppe der Partnerstadt Borgomanero entstanden, die jährlich im Rahmen des St. Georgstages einen Höhepunkt fand. Auf Grund der anhaltenden pandemischen Situation ist eine Durchführung des St. Georgstages in bekannter Form erneut nicht möglich.

AdUnit urban-intext2

Das Herzstück des St. Georgstages stellt in jedem Jahr die Heilige Messe dar, die im Kurpark oder in der Wandelhalle gefeiert, durch die Parforcehornbläser der Kreisjägervereinigung Mergentheim intoniert und von mehreren hundert Bürgern sowie Gästen besucht wurde. Höhepunkte über die Jahre waren immer wieder die Messen, die man gemeinsam mit den Hochmeistern des Deutschen Ordens feiern durfte, wie im Rahmen der Landesheimattage in Bad Mergentheim, an denen der St. Georgstag eine der Leuchtturmveranstaltungen darstellte.

Die Compagnie wird nach Abstimmung mit der Stadtverwaltung den Gedenktag des Heiligen Georgs deshalb in Form einer St.-Georgs-Messe feiern und somit das Kernstück des Georgstages auch unter den schwierigen Rahmenbedingen erhalten. Die St. Georgs-Messe bietet einen feierlichen und würdigen Rahmen und gleichermaßen die Möglichkeit, die geltende Landesverordnung und die Vorgaben des Infektionsschutzes umzusetzen, wie dies bei allen aktuellen Gottesdiensten ebenfalls erfolgt.

AdUnit urban-intext3

Die St. Georgs-Messe findet am Freitag, 23. April, um 18.30 Uhr, in der Marienkirche in Bad Mergentheim statt. Zelebriert wird der Gottesdienst von Münsterpfarrer Thomas Frey und Pater Günther Appold als Vertreter des Deutschen Ordens. Intoniert wird die St. Georgs-Messe von Kirchenmusikdirektor Michael Müller. Die Compagnie freut sich zudem, dass in freundschaftlicher Verbundenheit das Historische Schützencorps Bad Mergentheim mit einer Abordnung an der Messe teilnehmen wird und somit stellvertretend für die befreundeten Gruppen steht.

AdUnit urban-intext4

Ordnungspersonal im Einsatz

Für die Messe gelten die in der Corona-Verordnung des Landes für die Durchführung von Gottesdiensten festgelegten Regelungen. Die Compagnie sorgt mit entsprechendem Ordnungspersonal für den reibungslosen Ablauf und die Einhaltung aller Vorgaben des Infektionsschutzes in der Marienkirche und auf dem Kirchenvorplatz.

Bürger sowie Gäste der Stadt können auch in diesem Jahr unter den genannten Bedingungen an der St. Georgs-Messe der Deutschorden-Compagnie teilnehmen. Da die Plätze in der Marienkirche durch den Infektionsschutz beschränkt sind, ist eine Voranmeldung per Mail an hdocm@t-online.de oder unter Telefon 0175/4999663 empfehlenswert. Besucher, die ohne Voranmeldung zur Messe kommen, können lediglich bis zur festgelegten Personenobergrenze und unter Angabe der erforderlichen Daten eingelassen werden. doc