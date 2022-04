Keinen Nachfolger für Vorsitzenden gefunden

Löffelstelzen. Die 34. Abteilungsversammlung brachte Veränderungen an der Spitze der Tennisabteilung. Für Abteilungsleiter Sebastian Heger konnte kein Nachfolger gefunden werden – ein nicht gewähltes „Team-Organisation“ übernimmt seine Aufgaben und weitere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Uli Netz als Schriftführerin berichtete aus der Arbeit beziehungsweise den Sitzungen des Abteilungsausschusses. Bedingt durch Corona waren es deutlich weniger Sitzungen als vor der Pandemie. Vor allem in 2020 war auch nur ein deutlich eingeschränkter „Tennis-Betrieb“ insgesamt möglich.

Sportwart Wolfang Ansmann informierte über das erfolgreiche Abschneiden der Tennisabteilung in der Medenrunde 2021. Die Herren 60 in der Württembergstaffel und die Herren 30 in Bezirksstaffel 1 konnten jeweils mit sehr starken Leistungen die Meisterschaft für den SVL erringen. Simon Spachmann erläuterte den aktuellen Stand in der Jugendarbeit – hier sind im Moment 20 Kinder und Jugendliche mit Freude dabei das Tennisspielen in Löffelstelzen zu erlernen. Den Ausführungen von Kassier Britta Müller konnte man entnehmen dass der Verein weiterhin finanziell auf sehr gesunden Beinen steht und Kassenprüferin Gudula Partin bescheinigte Britta Müller eine exzellente Kassenführung und empfahl die Entlastung. Die Entlastung des gesamten Abteilungsvorstandes wurde durch Thomas Nieswandt vorgenommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits im Vorfeld war bekannt dass Sebastian Heger als Abteilungsleiter aus persönlichen und beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Trotz sehr intensiver Suche konnte für den Posten des Abteilungsleiters niemand gefunden werden. Für den weiteren „offiziellen Betrieb“ der Tennisabteilung hat dies jedoch keine Auswirkungen da der Hauptverein mit seinem Vorsitzenden Thomas Nieswandt laut Satzung als übergeordnete Instanz hier „eintritt“. Thomas Nieswandt bedankte sich sehr bei Sebastian Heger für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und den neuen Schwung, den er in die Abteilung gebracht habe, zum Beispiel in der Gewinnung neuer junger Mitglieder mit dem sehr erfolgreichen „Fast-Learning“-Programm

Um den „Alltag“ der Tennisabteilung weiterhin sicherzustellen haben sich Britta Müller, Thomas Schmitt und Siegfried Heger bereit erklärt als nicht gewähltes „Team-Organisation“ die Aufgaben des Abteilungsleiters und des ebenfalls nicht besetzten Technischen Leiters zunächst für ein Jahr mit zu übernehmen.

Die Ergebnisse der weiteren Neuwahlen. Kassier: Britta Müller, Presse und Öffentlichkeit: Siegfried Heger, Schriftführer: Uli Unger-Netz, Sportwart: Wolfgang Ansmann, Vergnügungsbereich: Eva Greiner und Edith Pianka, Team Freitzeitsport: Kerstin Nique und Gertrud Heger, Team Jugend: Simon Spachmann, Anette Henninger, Philipp Spachmann, Beisitzer: Anika Ansmann, Kassenprüfer: Gudula Partin und Thomas Schmitt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zum Ende der Versammlung bedankte sich Britta Müller bei Sebastian Heger im Namen des gesamten Vorstands für seine engagierte Tätigkeit und überreichte ein Präsent.