Neunkirchen. Im Bericht „Wir brauchen noch einen Kindergarten“ (FN 3. Mai) ist leider ein Fehler aufgetreten. Der evangelische. Kindergarten Neunkirchen wird ab September keine weitere Krippengruppe eröffnen. Vielmehr wird in das Obergeschoss des 2017 eröffneten „Neubaus“ die Ganztagesbetreuung einziehen und in den anderen Räumen entstehen zwei VÖ-Gruppen (verlängerte Öffnungszeit) für Kinder von zwei bis sechs Jahren mit je 22 Kindern. Somit sind in der Einrichtung dann insgesamt zehn Krippenkinder, 44 VÖ-Plätze und 20 GT-Plätze. Im Vergleich mit dem jetzigen Angebot von zehn Krippenplätzen, 24 VÖ-Plätzen und 20 GT-Plätzen gibt es also einen Ausbau um 20 neuen Kindergartenplätze. red

