„Keine Probleme in der Kurstadt“

Bad Mergentheim. „Was passiert auf unserer Erddeponie? Wird hier bauherren-freundlich agiert?“, fragte CDU-Stadtrat Hariolf Scherer im Gemeinderat mit Blick auf den Ärger, den es aktuell in Creglingen gebe (wir berichteten). Stadtbaudirektor Bernd Straub sah keine Probleme in Bad Mergentheim und sagte eine schriftliche Zusammenstellung der rechtlichen Neuerungen als Information an die Fraktionen zu. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte der städtische Pressesprecher Carsten Müller dann Folgendes mit: „Wir sehen derzeit keine größeren Probleme in den Betriebsabläufen unserer Erddeponie ,Oberer Bürgerwald’. Sollten wir diesbezüglich Unstimmigkeiten feststellen, würden wir diese direkt mit dem Landratsamt besprechen.“ sabix

