Keine „Klingende Bergweihnacht“

Bad Mergentheim. Die Veranstaltung „Die Klingende Bergweihnacht“ am Sonntag, 19. Dezember, in Bad Mergentheim muss vom Veranstalter laut Pressemitteilung „leider abgesagt werden“. Die Corona-Pandemie und die Entwicklung der letzten Tage „hat uns dazu bewogen, diesen – für uns schweren Schritt – zu gehen“.

„Unzählige Ticketkäufer wollten die Eintrittskarten zurückgeben, zahlreiche Anrufe von besorgten Fans, örtlich Verantwortlichen, Geschäftspartnern und Pressevertretern, die uns darum gebeten haben, die Konzerte bezüglich der Gesundheit und aus Rücksicht abzusagen, haben uns erreicht. Andererseits können wir einige Hallen auf Grund der Kapazitätsbeschränkungen gar nicht bespielen weil wir ausverkauft waren und zu viele Karten verkauft haben. Wir haben Verständnis, dass die Pandemie vielen Sorgen bereitet und auch große Angst verbreitet. In Rücksichtnahme auf unser Publikum möchten wir hier verantwortungsvoll handeln und müssen diese Konsequenz ziehen und die gesamte Tournee absagen“, so der Veranstalter, die artmedia – management & more GmbH.

Weiter teilt man mit: „Die Karten behalten die Gültigkeit für ,Die Klingende Bergweihnacht’ 2022 am 18. Dezember 2022 in Bad Mergentheim. Bei weiteren Rückfragen können sich die Kunden an office@artmedia-net.de wenden.“ pm