Bad Mergentheim. Bei einem Prozess am Amtsgericht musste sich ein 28-jähriger Mann wegen gewerbsmäßiger Abgabe von unerlaubten Rauschmitteln an Minderjährige zu verantworten.

Dem Angeklagten J. wurde zur Last gelegt, zwischen Anfang Dezember 2019 und Ende März 2020 einen umfangreichen Handel mit Rauschgift betrieben zu haben, um damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren – und dies noch dazu, obwohl ihm bekannt gewesen sei, dass es sich bei den Abnehmern um minderjährige Jugendliche gehandelt habe. Konkret habe der aus Nigeria stammende Asylbewerber in insgesamt sechs Fällen Marihuana in Mengen von jeweils ein bis zwei Gramm veräußert.

Aufgeflogen waren die Machenschaften durch ein anonymes Schreiben im Februar 2020 an die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim, die daraufhin Ermittlungen bezüglich Rauschgiftgeschäften des verdächtigten Afrikaners einleitete. Wie der lediglich englischsprechende 28-Jährige über seinen Anwalt verlautbaren ließ, räumte er den Sachverhalt an sich ein, bestritt allerdings, den Stoff bewusst an minderjährige Personen verkauft zu haben. Aufgrund seines Geständnisses wurde zu deren Schutz einvernehmlich von allen Prozessbeteiligten auf eine Anhörung der jugendlichen Zeugen verzichtet.

Der Angeklagte, der in seinem Urheimatland Nigeria eine Ausbildung als Lkw-Mechaniker abgeschlossen hatte, war im Mai 2017 über Libyen und Italien in Deutschland angelangt, wo er sich nach seinen Angaben eine Arbeitsstelle erhofft habe. Außerdem sei er nach Deutschland gekommen, weil im nördlichen Main-Tauber-Kreis seine ehemalige Partnerin lebt, mit der er auch zwei Kinder hat.

Nach Italien abgeschoben

Da Italien das europäische Ankunftsland seiner Flucht und seines Asylantrags war, wurde er dorthin wieder abgeschoben, bevor er abermals nach Deutschland vor allem wegen der Kinder zurückgekehrt sei. Gleichzeitig habe er wegen der fehlenden Aufenthaltsgenehmigung zum einen keine Arbeit aufnehmen können, obwohl er zweimal eine Stelle gefunden hätte. Zum zweiten habe er nicht den Besuch einer Schule fortsetzen können, um Deutsch zu lernen. Infolgedessen gestaltete sich seine wirtschaftliche Lage ohne Einkommen prekär, so dass es ihm auch nicht möglich war und ist, für den Lebensunterhalt seiner Kinder und seiner Ex-Ehefrau aufzukommen. Um an Geld zu kommen, ging er deshalb dazu über, mit Rauschgift zu handeln. Aus diesem Motiv sprach der 28-Jährige am Bahnhof Weikersheim oder Bahnhof Bad Mergentheim mehrere Jugendliche an, ob sie von ihm Rauschmittel erwerben und konsumieren wollten.

Sechs der Angesprochenen entschlossen sich, es auszuprobieren, wobei einer davon, der besonders gut Englisch sprach, die Verhandlungen mit dem Dealer übernahm. Die Übergabe des Marihuanas erfolgte in der Flüchtlings- und Asylunterkunft in Weikersheim, in der J. wohnte. „Es ging mir anschließend ziemlich schlecht“, habe einer der jugendlichen Konsumenten laut Protokoll hinterher bei einer Vernehmung als Zeuge ausgesagt.

Dass die Abnehmer des Rauschmittels sogar noch unter 18 Jahre und damit minderjährig waren, habe er weder erkannt noch gewusst, äußerte der ansonsten vollumfänglich geständige Angeklagte via Dolmetscher dem Gericht gegenüber als Rechtfertigungsversuch. „Meiner Meinung nach war erkennbar, dass es sich um Jugendliche handelte“, hielt Richterin Susanne Friedl entgegen. Zur Veranschaulichung präsentierte sie exemplarisch von zwei der Beteiligten großformatige Porträtfotos, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft angefertigt worden waren.

„Vom Augenschein her war auch bei den anderen Käufern erkennbar, dass sie minderjährig seien“, bekräftigten die Richterin und unisono der Staatsanwalt. Freimütig räumte J. ein, dass er selbst immer wieder Rauschmittel in Form von Joints konsumierte.

Alle waren sich einig

Bei diesem Strafprozess waren sich schließlich Staatsanwalt, Richterin Friedl nebst Schöffen als auch die Verteidigung einig hinsichtlich eines Urteils: Zwei Jahre Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf eine dreijährige Bewährungszeit unter Einsatz einer Bewährungshilfe, zudem 150 Stunden gemeinnützige Arbeit gemäß Weisung der Bewährungshilfe. Zusätzlich wurde J. ausdrücklich jeglicher Umgang mit Betäubungsmitteln untersagt. Als Beweis seiner Enthaltsamkeit muss er sich für die Zeit seiner Bewährung alle sechs Monate einer Haarprobe unterziehen.

Beim Strafmaß spielte die Minderjährigkeit der Abnehmer nur eine untergeordnete Rolle. Es ging vielmehr um den Tatbestand an sich, dass der Beschuldigte zweifelsfrei in den ihm zur Last gelegten Fällen und Mengen mit unerlaubten Rauschmitteln einen gewerbsmäßigen Handel betrieben hatte, um sich damit Geld für seinen Lebensunterhalt zu verdienen – und zudem auch für seinen eigenen Rauschmittelkonsum.

Zu Gute gehalten wurde J. vor allem sein von Anfang an erfolgtes Geständnis und seine einsichtige Reue, so dass er gerade noch mit einem „blauen Auge“ – sprich mit einer Bewährungsstrafe – davonkam. Ebenso, dass gegen den Angeklagten bislang keine Vorstrafen vorlagen sowie dass es sich um keine so genannten „harten“ Drogen, sondern „nur“ um Marihuana handelte, auch wenn diese Mittel ebenfalls nicht ungefährlich seien, wie Richterin Susanne Friedl explizit unterstrich.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung sprachen ihren Verzicht auf weitere Rechtsmittel aus, so dass das Urteil rechtskräftig wurde.

„Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor – ohne Aufenthaltsgenehmigung, die auch in Italien nicht sicher gewährleistet ist, sowie ohne Arbeit und Geld?“, gaben sowohl der Staatsanwalt als auch Richterin Friedl am Ende zu bedenken.

Sollte der Verurteilte weiterhin Drogen konsumieren oder erneut mit ihnen handeln, könne die Bewährung widerrufen und der Freiheitsentzug vollzogen werden, warnte die Richterin abschließend den 28-Jährigen.