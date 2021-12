Keine Angebote für Gruppen

Main-Tauber-Kreis. Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung teilt mit, dass wegen der aktuellen Corona-Situation alle Gruppenangebote bis Sonntag, 9. Januar, nicht stattfinden. Selbstverständlich versuche man trotzdem, die Familien mit Menschen mit Behinderung in dieser Zeit zu entlasten, so Peter Büche, Geschäftsführer der Lebenshilfe. Am wichtigsten sei in dieser Zeit das Angebot der Einzelbetreuung in der Familie. Ausgebildete Ehrenamtliche kümmerten sich für ein paar Stunden 1:1 um einen Menschen mit Behinderung. So könne trotz Corona für etwas Abwechslung gesorgt und die Familie entlastet werden. Ratsuchende erhalten weitere Auskünfte unter Telefon 09341/845524.

