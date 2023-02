Kein Zufall: Zwei Reifen sind geplatzt

Bad Mergentheim. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem in den vergangenen Wochen gleich zwei Mal der Reifen eines Pkw in Bad Mergentheim platzte. Der Fahrer stellte sein Auto am 11. Januar sowie am 27. Januar auf dem P+M-Parkplatz in der Wachbacher Straße an der Abzweigung zur Kreisstraße 2887 ab. Nachdem der Besitzer danach Zuhause in seine Einfahrt ein- beziehungsweise ausfuhr, bemerkte er, dass der Reifen Luft verlor. Letztlich platzte in beiden Fällen der Reifen an der Ein- und Ausfahrt. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem zweiten Vorfall untersuchte der Besitzer die Reifen genauer und konnte jeweils einen Einstich, um welchen ein kreisrunder Abdruck zu erkennen war, feststellen. Offensichtlich hatte ein Unbekannter mit einem Werkzeug diese Einstiche verursacht, so dass die Reifen nach und nach Luft verloren und letztendlich platzten. Nur aus Zufall kam es laut Polizei zu keinem Unfall mit Sach- oder sogar Personenschaden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden. pol