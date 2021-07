Kaufmännische Berufsschule Bad Mergentheim: Zweimal gab es die Traumnote 1,0

Bad Mergentheim. Drei ganz besondere Jahre gingen für die Absolventen der kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim zu Ende. Drei Jahre voller Erfahrungen, Digitalisierung, Homeschooling, Hybridunterricht, Präsenzunterricht und vielem mehr. In einem den Gegebenheiten angepassten Rahmen wurden die nun „ehemaligen“ Berufsschüler von Abteilungsleiter Gottfried Gunzenhauser gebührend verabschiedet. Drei aufeinanderfolgende Veranstaltungen waren notwendig, um die große Zahl an Absolventen in den einzelnen Ausbildungsberufen zu verabschieden und Glückwünsche zu überbringen.

In seiner Rede an die Auszubildenden verzichtete Gunzenhauser auf das „C“-Wort, das überall in aller Munde ist, denn die Schüler haben definitiv keinen Abschluss trotz oder wegen der Widrigkeiten erlangt. Die Prüfungen, der Unterricht und die Ergebnisse seien wie immer gewesen. Es gab dabei sogar zwei Berufsschulabschlüsse mit der Traumnote 1,0 von Lea Schneider als Industriekauffrau und Niklas Poslovski als Kaufmann im Einzelhandel.

Die Preisträger der Kaufleute für Büromanagement. © ksm

Mit ihrem Abschluss haben die Auszubildenden eine prägnante Wegmarke erreicht, an der einmal mehr ersichtlich werde, wie wichtig die Verzahnung von Theorie und Praxis sei, um eine Berufsausbildung erfolgreich zu bestehen. In diesen drei Jahren haben sie, neben den fachtheoretischen, auch ihre die persönlichen Kompetenzen erweitert. Dennoch bedeute diese Wegmarke keinen Stillstand im Lernen, das Lernen gehe danach immer weiter.

Das KMK-Fremdsprachenzertifikat ist ein bundesweit einheitlich geregeltes Zertifikat zum Nachweis berufsbezogener Fremdsprachenkompetenzen. Ein KMK-Fremdsprachen-Zertifikat erhalten in den jeweiligen Ausbildungsbereichen: Steffen Fleck, Jana Gärtner, Sandy Görner, Jana Hilgner, Franziska Hurler, Veronika Janzen, Markus Kutscher, Katrin Podetz, Niklas Poslovski, Leon Röthig, Stephanie Schlesselmann, Alina Winkenstern.

Preisträger des Sonderpreises der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft für die besten Auszubildenden eines Ausbildungsberufes: Kaufleute im Groß- und Außenhandel: Marcus Schmid, Würth Industrie Service. Fachkraft für Lagerlogistik: Steffen Fleck, TecTake. Einzelhandelskaufleute: Niklas Poslovski, Edeka. Industriekaufleute: Lea Schneider, Bembé-Parkett. Kaufleute für Büromanagement: Nina Jerabek, Sigloch.

Der Preisträger der Kaufleute im Einzelhandel. © ksm

Preisträger der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim für die beste schriftliche Prüfungsleistung in der Beruflichen Kompetenz eines Ausbildungsberufes: Kaufleute im Groß- und Außenhandel: Markus Schmid, Würth Industrie Service. Kaufleute für Büromanagement: Lena Matz, Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. Industriekaufleute: Lea Schneider, Bembé-Parkett. Einzelhandelskaufleute: Niklas Poslovski, Edeka. Fachkraft für Lagerlogistik: Steffen Fleck, TecTake.

Alle Absolventen der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim mit Preisen (P) und Belobigungen (L): Fachlagerist/-in: Dogukan Akdas, Würth Industrie Service; Denis Ber, Palux; Razvan Bodea, ITW Fastener Products; Domenico Bytyqi, LTI Metalltechnik; Alessio D´Acri, Palux; Patrick Engert, Würth Industrie Service; Márta Giebler, ebm-papst; Jette Kellner, Sigloch; Fabian Neubert, bosch Tiernahrung; Lukas Neubert, Obeg Hohenlohe; Timo Nikolaus, ITW Fastener Products; Felix Rein, Systemair; Lukas Schmid, Würth Industrie Service; Maxim Schmidt, Rüdinger Spedition; Stanislav Semenov (L), ebm-papst; Adrian Sergejew, Hofmann Menü-Manufaktur; Tobias Stegmaier, toom Baumarkt; Maurice Tremmel (P), LTI Metalltechnik; Niklas Wagner, Roto Frank.

Verkäufer/-in: Atef Ahmadi, Aldi; Ghaith al Atiki, Norma; Christoph Biselli, REWE; Faridabonu Rustami, Netto; Marijan Stankovic, MuM Sports; Christopher Tinter, Netto; Nikolett Vaczai, My Shoes.

Die Preisträgerin im Bereich Fachkraft für Lagerlogistik. © ksm

Kauffrau/-mann für Büromanagement: Rosa Appel (P), Stadtwerk Tauberfranken; Celine Beck (P), Diabetes Klinik; Luisa Beil (L), Naser; Jennifer Burgis, MHZ; Aylin Deniz, Stadtverwaltung Bad Mergentheim; Lucia Ebel, Rehaklinik ob der Tauber; Vanessa Hönig (P), TecTake; Tim Hörner, toom; Melissa Huth (L), Caritas-Krankenhaus; Veronique Ilz, BERA; Nina Jerabek (P), Sigloch; Christiane Kulik, Sänger; Lena Matz (P), Caritas-Krankenhaus; Felix Schach, Naser; Stephanie Schlesselmann (P), Naturata; Julia Sergejew, INAST; Katharina Sokolov, UFT; Janine Stahl, MHZ; Larissa Staudinger (P), temPerso; Selin Sürücü, Autolackierung Fink; Philipp Weiland, Pan-Dur; Alina Winkenstern, TecTake.

Kauffrau/-mann im Einzelhandel: Noah Beck, HEM expert; Robin Bischoff, Aldi; Jessica Burkhardt, Netto; Jessica Fedder, Edeka; Andreas Gerlinger, Tankstelle oberes Taubertal; Sandy Görner (L), Modehaus Kuhn; Elias Gruhle, Norma; Veronika Janzen (L), Modehaus Kuhn; Michael Kitscha, Norma; Michelle Motzko (L), Neukauf; Gholamreza Muzafari, Aldi; Dennis Oelgarten, Lidl; Niklas Poslovski (P), Edeka; Ewgenij Rudi, E-Center; Richard Schäfer, HEM expert; Luisa Schlegelmilch, Deutsche Telekom; Madeline Spinner, Edeka; Melvin Strebel, Müller; Natalie Theobald, team Baumarkt; Vanessa Wons, Wohnfitz.

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel: Laurin Bauer, BAGeno Raiffeisen; Xenia Hopf (P), Näve Leuchten; Tom Kritz, Edelmann; Nina Kuhnhäuser, Sanitärgroßhandel Edelmann; Naomi Losch, noba Normteile; Gabriel Nikolic, Wütschner; Lisa Schultz (L), Alpha Techno; Tom Teufel, BAGeno Raiffeisen; Domenik Wischke, Alpha Techno; Alara Yanka, Alpha Techno; Dennis Zimbelmann, Maas Bauzentrum; Dennis Bauer; Max Eidel (L); Janosch Gramling (P); Julian Krenz; Nicolai Rupp (P); Anna Salch (L); Markus Schmid (P); Nikolas Schuh; Gina Sigmund (P); Patricia Streitberger; Silke Wolpert (L); Lina Wonn (P), alle Würth Industrie Service.

Die Preisträger der Kaufleute im Groß- und Außenhandel. © ksm

Industriekauffrau/-mann: Clarissa Ambach, Hofmann Menü-Manufaktur; Selina Baunach (L), bdtronic; Stefanie Brennfleck (L), Wittenstein; Kübra Cangul, Systemair; Maja Deschner (L), Roto Frank; Nina Dosch (L), Strabag; André Eckstein, Aug. Laukhuff; Simon Engert, Wirthwein; Kim Gerlinger, ITW Fastener; Christian Göbel (P), Bembé-Parkett; Maximilian Graf von Brühl (L), ITW Automotive Products; Franka Henn, Daxner; Melissa Hofmann (P), Systemair; Franziska Hurler (L), Ansmann; Rabea Kraus (L), Lauda Dr. R. Wobser; Michelle Langpeter, Sonderschrauben Güldner; Eva-Mariana Le, Wirthwein; Florian Metzger (P), Data Modul; Anna-Lena Mittnacht (P), Systemair; Christian Model (P), CeraCon; Julia Neeser (P), bdtronic; Robin Neubert, Sonderschrauben Güldner; Philipp Sack, Bembé-Parkett; Sabrina Schenk, Roto Frank; Lea Schneider (P), Bembé-Parkett; Louisa Stahl (P), Ansmann; Sandra Stangel, Aug. Laukhuff; Maximilian Stangl, Bembé-Parkett; Mario di Tullio (P), Systemair; Nico Wegert, ecom; Maren Wiener (P), Wittenstein.

Fachkraft für Lagerlogistik: Mukhtaar Abdullahi Abdirahman, Data Modul; Jason-Patrick Bachanz, Ansmann; Luiza Blaga, Würth Industrie Service; Eric Böhm (L), ebm-papst; Michael Buchhorn, Würth Industrie Service; Max Dörfer, toom Baumarkt; Antonia Kreußer (P), Wittenstein; Kevin Kunz, Systemair; Markus Kutscher (L), ebm-papst; Christian May, MHZ; Marvin Müller, Hofmann Menü-Manufaktur; Tom Peseke (L), Wittenstein; Wiktor Porsche, Ansmann; Maximilian Rehm, ebm-papst; Leon Röthig, Roto Frank; Maximilian Schmitt, ebm-papst; Steven Waldi, Hofmann Menü-Manufaktur. ksm