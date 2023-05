Katholischer Männerkreis löst sich nach 65 Jahren auf

Bad Mergentheim. Vor rund 65 Jahren begann mit einem losen Zusammentreffen einer Hand voll Männer eine beachtliche Entwicklung. Darauf machte der Vorsitzende des Katholischen Männerkreises, Paul Schiller, in seiner Rückschau anlässlich des letzten Treffens der Vereinigung am Freitag im katholischen Gemeindehaus aufmerksam.

Es ist eine Zeiterscheinung, die man bedauern mag. Gleichwohl ist sie Realität: Immer mehr Vereine und Gruppen beenden ihre Tätigkeit. So ist es auch beim Katholischen Männerkreis, der nun „aus Altersgründen“, wie der Vorsitzende betonte, seine Arbeit einstellt.

Der „Männerkreis“ ist nun nach knapp 65 Jahren Geschichte, aber es ist eine gute Geschichte, die es wert ist, erwähnt und im Gedächtnis wachgerufen zu werden. Und das tat der Vorsitzende beim Treffen in der Martinus-Stube des katholischen Gemeindehauses.

„Ausgangspunkt war seinerzeit die Überlegung, sich regelmäßig bei einem Schoppen Wein zu treffen und über die katholische Kirchengemeinde und deren Repräsentanten sowie über die Arbeit der Bad Mergentheimer Stadtverwaltung zu diskutieren.“

Die Kirchengemeinde St. Johannes wurde damals von Stadtpfarrer Johannes Frey geleitet, heute steht Stadtpfarrer Thomas Frey an der Spitze.

Gerade in der Anfangsphase habe der Männerkreis viel Unterstützung durch seine pastorale Tätigkeit erfahren. „Ihm war eine Freundschaft unter Gleichgesinnten im christlichen Glauben ein großes Anliegen“, betonte Schiller. Die sich bis heute bewährenden Treff-Rituale beinhalten einen Vortrag, ein gemeinsames Vesper und eine offene Diskussionsatmosphäre – „allesamt Punkte, die ein ‚Sichnäherkommen’ sicherstellen“. Interessant dabei sei, so Schiller weiter, dass bis heute die meisten Vorträge von Referenten aus den eigenen Reihen, also von Mitgliedern des Männerkreises, gehalten wurden. Und sie alle wirkten natürlich unentgeltlich. Stellvertretend nannte Schiller den ehemaligen Direktor des Deutschorden-Gymnasiums, Oberstudiendirektor (i.R.) Alois Haas, der der über viele Jahre immer in der Weihnachtszeit im Beisein zahlreicher Repräsentanten aus Kirche und Kommune, darunter viele ehemalige DOG-Schüler, beeindruckende geistlich-christliche Vorträge hielt.

Daneben hob der Vorsitzende die von Haas bis ins Detail perfekt organisierten Busausflüge hervor. „Unvergessen“ seien, so Schiller weiter, die Reise-Lichtbildvorträge von Dr. Christine Reuter, Peter Schöderlein sowie Dr. Klaus Mühlbach. „Besonders hervorheben möchte ich Pater Hermann-Josef Hubka aus Waghäusl, der dem Männerkreis jahrzehntelang als Wallfahrts-Pilgerführer gedient hat“, sagte Schiller.

Dass so viele interessante und ein weites Spektrum abdeckenden Vorträge gehalten werden konnten und ein stets dankbares Publikum fanden, sei das Verdienst der Männerkreis-Vorsitzenden Spang, Grasser, Kävellen, Behr, Veith und bis 2006 Hans Reuter. „Sie haben mit großem Engagement und Zeitaufwand die Geschicke des Katholischen Männerkreises geleitet“, betonte Schiller. Und als Anfang der 2000er Jahre der Wunsch aufkam, das Wort „Katholischer“ zu streichen, um mehr das „Ökumenische“ zu betonen, wurde von evangelischer Seite die Aussage gemacht, „dass es auf die Sache ankomme“ und der Männerkreis ja ohnehin ökumenisch denke und tolerant sei.

Nach 15 Jahren Betreuung des „altehrwürdigen“ Männerkreises durch Paul und Regina Schiller war es für den amtierenden Vorsitzenden das letzte Treffen. „Es war uns eine Ehre, einmal im Monat Gleichgesinnten ein paar unterhaltsame und schöne Stunden zu ermöglichen“, betonten die Eheleute. „Es war eine wunderbare Zeit“.

Der besonderer Dank des Ehepaars galt der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes, „die uns großzügigerweise immer die Räume zur Verfügung gestellt hat“, sagte Schiller. Dr. Christine Reuter und Peter Schöderlein verschönten auch das letzte Treffen mit einem „großartigen Lichtbildervortrag“, Thema: „Eine Kreuzfahrt auf der ‚Hanseatic Inspiration’ rund um Südamerika“. Hier wurden die Zuhörer nach Montevideo geführt, zu den Falklandinseln, die Maghellanstraße bis zum Kap Hoorn.

Dank sagten aber auch die Teilnehmer für die vielen interessanten Vorträge und das engagierte Wirken von Paul und Regina Schiller, das Norbert Eckert in seinem Abschiedswort hervorhob.

Das im Laufe der Jahre angesammelte „kleine Vermögen“ will der nun aufgelöste Männerkreis für ein soziales Projekt spenden.