„Zukunftsmusik“, der jüngste Roman von Katerina Poladjan (rechts), spielt am Tag nach den Tod des KpdSU-Vorsitzenden Tschernenko, einem Kippmoment der Geschichte. Ihr Interesse galt nicht der Entlarvung der Sowjetunion, sondern den Gefühlen und Gedanken der Menschen in dieser Zeitenwende-Situation, so die Autorin im Gespräch mit der aus der 3Sat-Reihe „Buchzeit“ bekannten MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher (links).

© Inge Braune