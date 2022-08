Bad Mergentheim. Im Weberdorf hat Dr. Wolfgang Weck nach 29 Jahren hausärztlicher Arbeit und – nach eigenen Angaben – fast 13 500 behandelten Patienten seine Kassenarzttätigkeit aufgegeben. Er wagt einen Neuanfang „in beruflicher Freiheit“. Sven Schlie hat die Praxisräume in der Hölderlinstraße 2 übernommen und bietet dort im Sinne der Naturheilverfahren als Heilpraktiker und Physiotherapeut künftig ein breites Spektrum an.

Dr. Weck erklärt in einer Pressemitteilung, dass er mit viel Freude zurück auf die vergangenen knapp drei Jahrzehnte als Hausarzt blicke. Als belastend bezeichnet er jedoch „die ständig neuen Vorschriften und die Eingriffe in den Praxisablauf“, die Praxisgebühr zum Beispiel, aber auch die vielen Abrechnungsumstellungsmodalitäten, die Datenschutzgrundverordnung und die Folgen der Corona-Pandemie.

Er sagt auch: „Das vertrauensvolle, offene Gespräch mit meinen Patienten – so meine jahrelange Erfahrung während meiner Praxisarbeit – war bei vielen Menschen der Wendepunkt für eine neue, gesunde Lebensführung und selbstverantwortungsvolles Handeln. Der Patient lernte, wieder aktiv zu handeln statt passiv behandelt zu werden.“

Dr. Weck: „Das Ende meiner Kassenarzttätigkeit bedeutet für mich einen Neuanfang in beruflicher Freiheit.“

Ohne die bisherigen Beschränkungen durch die Kassenvorgaben bringe er nun seine Fähigkeiten bei den Patienten ein. Und Weck ergänzt: „In unserem Praxiszentrum für Lebensimpulse in Igersheim erfreue ich mich an der Zusammenarbeit mit meiner Frau Gabriele, die meine neue Arbeit mit ihren Angeboten perfekt ergänzt.“

Sven Schlie eröffnete jetzt seine Praxis in der Hölderlinstraße nach erfolgter Renovierung: „Nach zwölf Jahren Erfahrungen als Physiotherapeut in verschiedenen Praxen, unter anderem in Krautheim bei Ralf Mohr und der Hufeland-Klinik Bad Mergentheim, sowie knapp fünf Jahren Tätigkeit als Heilpraktiker habe ich mich dazu entschlossen, meine eigene Praxis zu eröffnen. Mit 32 Jahren möchte ich mir nun meinen Herzenswunsch erfüllen und für naturheilkundlich Interessierte meine Fähigkeiten zugänglich machen.“

Ziel sei es ein Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Schlie berät bei Ernährung- und Lifestyle- Themen und kombiniert dies mit einer ausführlichen Blutdiagnostik und er legt nach eigener Mitteilung „großes Augenmerk auf den Hormonhaushalt“.

„Den Menschen zu helfen ihr Wohlbefinden wieder zu erlangen und die naturheilkundliche Medizin sind eine große Herzensangelegenheit von mir“, so Schlie. pm