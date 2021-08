Karten gibt es an der Tageskasse

Bad Mergentheim. Nach über einem Jahr, in dem kein Konzert stattfinden durfte und alle Künstler zu Hause bleiben mussten, gibt es an diesem Sonntag ab 15 Uhr ein exklusives Konzert der „Schlager-Sommertour 2021“ im Kurgarten in Bad Mergentheim. Gemeinsam mit der Kurverwaltung präsentieren die TV-Stars Patrick Lindner und Anna-Carina Woitschack sowie Mara Kayser und Nadin Meypo ein Konzertprogramm unter freiem Himmel. Das Konzert wird unter Berücksichtigung aller aktuellen Corona-3G-Regelungen (Geimpft, Getestet oder Genesen) durchgeführt. Das nahe liegende Coronatestzentrum ist am Sonntag ebenfalls geöffnet. Bei Unwetterwarnung findet die Veranstaltung in der Wandelhalle statt. Es gibt noch Karten an der Tageskasse ab 14 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1