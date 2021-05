Karlsquellen-Häuschen mit viel Liebe saniert

Bad Mergentheim. Rechtzeitig zum Pfingstwochenende konnte die Kurverwaltung die Sanierungsarbeiten am Karlsquellen-Häuschen im Kurpark abschließen. Der kleine Pavillon aus den 1930er-Jahren hat ein neues Schieferdach und einen neuen Anstrich bekommen.

AdUnit urban-intext1

Die Karlsquelle ist eine der drei Bad Mergentheimer Trinkquellen und entspringt exakt an dieser Stelle im Kurpark. Unter dem Häuschen befindet sich die Technik, die das Heilwasser vom Ursprungsort unterirdisch zum Brunnentempel bei der Wandelhalle befördert. Auch bei den beiden anderen Trinkquellen, Wilhelmsquelle und Albertquelle, wurden nach der Entdeckung ähnliche „Brunnenhäuschen“ errichtet. Die vierte Heilquelle im Bunde ist eine reine Badequelle, die Paulsquelle. Alle Heilquellen unterliegen einer strengen Überwachung und die Brunnenmeister der Kurverwaltung kontrollieren täglich vor Ort an jeder Quelle den PH-Wert und die Leitfähigkeit der Heilwässer.

Der Pavillon der Karlsquelle war zwischenzeitlich in die Jahre gekommen, was unter anderem eine komplette Dachsanierung nötig machte. Die Dachdeckerarbeiten wurden gemeinsam mit einer regionalen Firma durchgeführt. Anschließend wurde das Gebäude gereinigt und neu gestrichen. Armin Pilsner ist bereits seit 28 Jahren als Maler bei der Kurverwaltung beschäftigt und erinnert sich an seine Anfänge. „Meine erste Aufgabe, die ich damals eigenständig übertragen bekommen hatte war es, diesen Pavillon neu zu streichen“, so Pilsner. Der damalige Kurdirektor Hans-Dieter Henn ließ ihm bei der Farbwahl freie Hand. „Ich habe jetzt wieder dieselben Farbtöne wie damals verwendet“, sagt Pilsner. Auch die Sitzbänke, die im überdachten Teil des Karlsquellen-Häuschens ringsherum angebracht sind, wurden neu gestrichen.

Der Kurpark ist das Zentrum eines traditionsreichen Kur- und Heilbades – so auch in Bad Mergentheim. Wo immer man im Kurpark unterwegs ist, trifft man auf historische Architektur: filigrane Gebäude wie eben diese Pavillons, die Wandelhalle oder das „Haus des Gastes“ versprühen den Charme einer glanzvollen Epoche. Das Karlsquellen-Häuschen liegt entlang der Lindenallee und des malerischen Rosenbachlaufs, der das Café Amadeus mit dem Rosengarten verbindet. Es lädt nun Spaziergänger wieder zum Verweilen ein. kv

AdUnit urban-intext2