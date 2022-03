Karl-Heinz Herrmann nun Ehrenmitglied

Bad Mergentheim. Der Vorsitzende Manfred Münig begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder im Schützenhaus. Er berichtete mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation über die Veranstaltungen im Jahr 2021. Dieses wurde wie auch schon das Vorjahr 2020 durch die Corona Pandemie geprägt, dennoch konnte die DMSG einige Veranstaltungen durchführen. Danach ging er noch auf den aktuellen Stand der Mitglieder der DMSG ein. Trotz Coronaeinschränkungen konnten fünf neue Mitglieder gewonnen werden.

Susanne Nahms berichtete als Schatzmeisterin über die Ein- und Ausgaben des Vereins. Die DMSG ist auch in diesem Jahr finanziell gut aufgestellt und schloss die Finanzen mit einem Überschuss ab. Die Kassenprüfer bestätigten der Schatzmeisterin eine ordentliche Kassenführung.

Anschließend folgten die Berichte der Mannschaftsführer. Marco Imhof ging auf die Leistungen der Jugend ein und stellte wieder fest, dass auch im Jahr 2021 sehr gute Ergebnissen eingefahren werden konnte. Die Entwicklung der Jugend ist sichtbar vorhanden und wieder mit dem 2. Platz der Kreisjugendrunde belegt. Michael Krank berichtete der Versammlung von einer erfolgreichen, spannenden und aufgrund von Corona sehr ungewohnten Saison in der Luftgewehr-Bezirksoberliga. Die Mannschaft sicherte sich den ersten Platz und den Meistertitel in der Bezirksoberliga. Marco Imhof berichtete von der 2. Mannschaft, in der wieder einige Jugendliche ihren Platz gefunden hätten. So konnte auch hier ein 2. Platz in der Kreisliga B erzielt werden.

Andreas Schmid berichtete hier über den 9. Platz der 1. Luftpistolenmannschaft. Susanne Nahms berichtete stellvertretend für Markus Schmid von der Sportpistolenmannschaft. A. Die Mannschaft der DMSG konnte hier den 8. Platz sichern. Susanne Nahms sprach auch von der sehr guten Absprache der Schützenkollegen und hofft, dass es bald wieder richtige Wettkämpfe ausgerichtet werden dürfen. Christian Scherer schilderte, dass leider alle Wettkämpfe der Bogenschützen kurzfristig abgesagt wurden. Zudem ging er auf die Verbesserungen des Standes ein und auf die Pläne für die Zukunft. Die kommende Saison wird die DMSG keine Mannschaft stellen können. Dies möchte Christian Scherer aber schnellstmöglich wieder ändern.

Einstimmig entlastet

Im Anschluss wurde die Entlastung des Vorstands durch die Versammlung einstimmig beschlossen. Einstimmig gewählt für die nächsten zwei Jahre wurden: 2. Vorsitzende: Michael Krank, Schatzmeisterin: Susanne Nahms, Waffen und Gerätewart: Ralf Häfner, Beisitzer Jugend: Marco Imhof, Beisitzer Bogenschützen: Christian Scherer, Schriftführer: Andreas Morstatt, Kassenprüfer: Jörg Bucherer und Jens Schütte. Oberschützenmeister Münig dankte dem bisherigem Waffen und Gerätewart Friedhelm Amon für seine geleistet Arbeit.

In diesem Jahr lagen einige Ehrungen an, für folgende Jahre Mitgliedschaft in der DMSG, dem Württmebergischen Schützenverband und Deutschen Schützenbund wurden geehrt: 20 Jahre Mitgliedschaft: Christoph Gassner, Diana Ley, Konrad Münig, Markus Münig, Susanne Naims, Richard Willmann. 25 Jahre Mitgliedschaft: Reinhard Augustiniak, Marco Imhof, Nico Imhof. 40 Jahre Mitgliedschaft: Manfred Bucherer, Roland Demel, Dieter Derr, Franz Ley, Hubert Herschlein, Werner Rögner. 50 Jahre Mitgliedschaft: Karl Bach, Monika Scholz, Heinz Weingötz. Alle geehrten Mitglieder bringen es so auf eine Mitgliedschaftslänge von 585 Jahren. Im Zuge seiner Ehrung übergab Heinz Weingötz zwei historisch wertvolle Schützenscheiben an die DMSG. Karl-Heinz Herrmann wurde zum Ehrenmitglied der Deutschmeister Schützengilde ernannt. In seiner über 35-jährigen Mitgliedschaft hat er viele Jahre aktiv im Vorstand mitgearbeitet und den Verein mitgeprägt und weiterentwickelt. Für seinen langjährigen und außergewöhnlichen Einsatz für die Schützengilde dankte ihm der Vorstand.

Markus Münig ausgezeichnet

Markus Münig wurde zum Jahresbestschützen ernannt. Er nahm an den Deutsche Meisterschaften in den Disziplinen Luftgewehr, KK-Gewehr liegend und KK-Gewehr 3x20 teil. Es wurde eine Schießgemeinschaft mit je einem Schützen aus Dachtel, Rötenbach und Mergentheim gegründet. Auf der Olympiaschießanlage in München wurden bei der Deutschen Meisterschaft super Ergebnisse erzielt: 3. Platz KK-liegend (DMSG), 3. Platz Luftgewehr (Mannschaft Dachtel) und 1. Platz und somit Deutscher Meister in der Disziplin KK-3x20 (Mannschaft Rötenbach). Der Vorsitzende Manfred Münig stellte die Pläne dar, den Luftschießstand zu erweitern, um in den nächsten Jahren die Anforderungen erfüllen zu können. Um diesen Plan umsetzen zu können, wurde auf der Jahreshauptversammlung der Kauf des Nachbargrundstückes von der Stadt Bad Mergentheim einstimmig beschlossen.

Ehrenmitglied Edgar Wolf sprach danach zu den versammelten Vereinsmitgliedern und lobte den Vorstand für seine gute Arbeit und stellte besonders die sehr gute Jugendarbeit in den Blickpunkt. Hierfür spendete er zur Förderung der Jugend einen größeren Geldbetrag. dmsg