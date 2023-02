Kammerchor in der Kurstadt

Bad Mergentheim. Der Kammerchor Baden-Württemberg unter der Leitung von Jochen Woll ist am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr erneut in der Schlosskirche in Bad Mergentheim zu Gast.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus aktuellem Anlass stellt der Kammerchor Baden-Württemberg sein neues A-cappella-Programm unter das Motto „Frieden!“.

Es ist ein Ausruf, ja eine dringende Aufforderung, die kriegerischen Auseinandersetzungen zu beenden. Das Programm beleuchtet die Verzweiflung und Not, die in allen Zeiten durch Kriege verursacht wurden: Schon Heinrich Schütz verknüpfte im Dreißigjährigen Krieg seine eindringliche Bitte um Frieden mit einem Appell an die Obrigkeit. Mendelssohn Bartholdy vertont zweihundert Jahre später die tiefe Not der Menschen und Rheinberger beschreibt die Gottlosigkeit unter dem Eindruck des Krieges.

Bitte um Gnade

Mehr zum Thema Diplomatie Lula verweigert Scholz Panzer-Munition für die Ukraine Mehr erfahren

„Bei allem Schmerz bleibt uns einzig die Hoffnung und die Bitte um Gnade und Frieden, die unter anderem in Vertonungen von Nystedt, Woll und Johansen zum Ausdruck kommt“ heißt es in einer Pressemitteilung des Kammerchors. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang werden erbeten.