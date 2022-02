Kammerchor Baden-Württemberg gastiert in der Bad Mergentheimer Schlosskirche

Bad Mergentheim. Der Kammerchor Baden-Württemberg unter der Leitung von Jochen Woll ist am Samstag, 5. März, 19 Uhr, in der Schlosskirche Bad Mergentheim zu Gast.

Nach den langen Monaten des zwangsweisen Verstummens aufgrund der strengen Restriktionen wegen der Corona-Pandemie stellt der Kammerchor Baden-Württemberg sein neues A-cappella-Programm unter das Motto „Tränen und Freude“.

Verzweiflung und Zuversicht

Werke von Schütz, Bach, Rheinberger, Brahms und Woll werden belegen, dass Verzweiflung und Zuversicht nicht nur in den aktuellen Pandemiezeiten das Leben der Menschen bestimmen.

Namenspate für das Programm ist die bekannte Motette von Heinrich Schütz über den Text aus dem 126. Psalm „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“. Dieser wird die expressive Neuvertonung desselben Textes von Jochen Woll gegenübergestellt.

Allgegenwärtige Zerrissenheit

Die allgegenwärtige Zerrissenheit der menschlichen Existenz zwischen jubelnder Freude und abgrundtiefer Trauer trägt auch die ergreifende Motette „Warum ist das Licht gegeben“ von Johannes Brahms. Dasselbe gilt auch für die Motetten aus Opus 40 von Josef Rheinberger, die den zweiten Teil des Konzertes in der Schlosskirche bestimmen werden.

Abschließender Höhepunkt des Konzertprogramms des Kammerchors Baden-Württemberg ist die gewaltige Motette „Jesu meine Freude“ von Johann Sebastian Bach.

Wie in kaum einem anderen seiner Werke ist es dem Thomaskantor in dieser in elf Sätzen meisterhaft symmetrisch konzipierten Trauermusik gelungen, die traurigen Inhalte von Sterben, Tod und Abschied ins Positive zu wenden: Alles Leid wird am Ende von der Hoffnung auf Auferstehung überflügelt.