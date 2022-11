Kaffee für ein besseres Leben

Bad Mergentheim. Auf Initiative der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanat Mergentheim (KEB) stellte Jochen Hackstein vom Verein „Wüpaka“ ein besonderes Projekt vor: den Würzburger Partnerkaffee.

Die Diözesen Würzburg und Mbinga, im Süden Tansanias gelegen, sind Partnerdiözesen. Ab 1887 brachten Missionsbenediktiner das Christentum nach Mbinga. Heute leben dort rund 350 000 Katholiken.

Das subtropische Hochland im Süden von Tansania erlaubt den Anbau hochwertiger Arabica-Kaffeebohnen. Sie zu auskömmlichen Preisen anzukaufen, daraus einen wertvollen Kaffee herzustellen und diesen dann in Würzburg und Umgebung anzubieten, war der Grundgedanke, der Name „Würzburger Partnerkaffee“ die naheliegende Bezeichnung für das Produkt.

1998 wurde dann der Verein Wüpaka gegründet, in dem sich kirchliche Vereinigungen beider Konfessionen und die Stadt Würzburg zusammengeschlossen haben, um das Projekt ohne Gewinninteresse in eine gute Zukunft zu führen.

Elisabeth ist eine der rund 400 Mitglieder der Kaffeekooperative Mahenge Amcos. Sie bezieht aus dem Kaffeeanbau rund die Hälfte ihres Einkommens, auch weil der Verein das Doppelte des Weltmarktpreises zahlt. Geröstet werden die Bohnen bisher in Deutschland. Ausgeschenkt wird der Kaffee in Einrichtungen und bei Veranstaltungen der Vereinsmitglieder.

Der persönliche Kontakt mit den Kaffeebauern ist für Wüpaka unverzichtbar. Er erfordert immer wieder Reisen in den Süden von Tansania.

Die Mentalität der Menschen in Tansania führt bisweilen zu Klärungsbedarf. Jochen Hackstein berichtet von einer seiner letzten Fahrten. Vereinbart war, dass die Kooperative acht Containerladungen Kaffeebohnen zu je 19,2 Tonnen liefern sollte. Die Kooperative erklärte kurzerhand, nur die Hälfte zu liefern; mehr ginge eben nicht. Hier konnte Wüpaka aber nicht nachgeben.

Also musste sich die Kooperative anderweitig Kaffee beschaffen, um ihren Vertrag zu erfüllen. Wirtschaftlich sieht der Referent Afrika noch in einem Lernprozess, der erst mit dem Ende der Kolonialzeit begonnen habe. Auch von außen werden die Lieferbeziehungen von Wüpaka offenbar angegriffen. Den Kaffeebauern wurden höhere Preise für ihre Ware angeboten.

Was vordergründig gut klingt, birgt für die Produzenten die Gefahr, zwar kurzfristig mehr Geld zu bekommen, schon mittelfristig aber in eine Abhängigkeit zu geraten, die sie verarmen lässt. Hier setzt Wüpaka auf das entstandene Vertrauen und verweist auf die Selbsthilfeprojekte, die vor Ort unterstützt werden, um die Lebenssituation der Menschen dauerhaft zu verbessern. Pro Kilogramm verkauften Kaffees werden 76 Cent dafür eingesetzt. So hilft jede Tasse Kaffee dazu, jungen Tansanierinnen eine Ausbildung als Schneiderin zu ermöglichen.

Eine weitere Hürde für wirklich fairen Handel ist das „fair-trade“-Logo, das auf vielen Produkten in Supermärkten zu finden ist. Dieses „Qualitätssiegel“ können Waren schon dann erhalten, wenn sie nur zu einem geringen Anteil aus fair gehandelten Grundstoffen bestehen. Wer auf fairen Handel Wert legt, sollte beim Produktkauf darauf achten, wie hoch der fair gehandelte Anteil an einem Produkt tatsächlich ist.

Aufgrund der Anforderungen im deutschen Markt laufen in Mahenge gerade Bestrebungen um eine Öko-Zertifizierung. Hier bedarf es aber noch einiger Überzeugungsarbeit, schildert Hackstein. Wenn der Bio-Anbau in der Praxis gelingt, davon ist er überzeugt, wird er weiter an Bedeutung gewinnen. Außerdem plant Wüpaka, den Kaffee künftig in Tansania rösten zu lassen. Dieser lukrative Teil der Wertschöpfung soll so den Menschen dort zugutekommen. keb