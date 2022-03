Käufer zahlte 210 000 Euro

Bad Mergentheim. Die Mergentheimer Goldmünze mit der Losnummer 1551 ist versteigert worden. Das Ergebnis hat den geschätzten Wert deutlich übertroffen. Die Münze hat für 210 000 Euro den Besitzer gewechselt.

Die faszinierende Goldmünze mit einem Gewicht von 41,76 Gramm Sammlung von Mark und Lottie Salton hatte einem damaligen Wert von zwölf Dukaten. Geprägt in Hall in Tirol ist sie ein Zeugnis der historischen Bedeutung Mergentheims als ehemaligem Zentrum des Deutschen Ordens, was sich bis heute im Wappen der Stadt zeigt. Den Wert der prachtvollen Prägung hatten Experten auf 50 000 Euro geschätzt.

