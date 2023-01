Sie sprühen wieder nur so vor Ideen, die jungen „Käpsele“ aus der Region Bad Mergentheim: 41 Kreative Köpfe – darunter fast doppelt so viele Mädchen wie Jungs – im Alter von 12 bis 17 Jahren wollen in insgesamt 19 Projekten bis Mitte April ihre Erfindungsideen realisieren und, ganz wichtig, die Jury von ihren Prototypen überzeugen.

Diese Jury hatte bereits im Vorfeld eine Menge Arbeit:

...