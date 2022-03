Kabarettist Bernd Kohlhepp gastiert in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Goethe kannte zwar den ganzen Faust auswendig – hatte aber keine Ahnung, wie ein Smartphone funktioniert. Die Frage liegt also auf der Hand: Wie hilft uns klassische Bildung bei dem Wahnsinn zwischen Babyjahr und Menopause, zwischen Elternabend und Erlebnisklettern durch den Alltag?

Der baden-württembergische Kabarettist Bernd Kohlhepp trägt mit Sprachgewalt die weltbekannten Stellen aus Goethes 1808 erschienenem Werk vor und hält dem klassischen Stoff die blanke Wirklichkeit entgegen. Damit knüpft er nahtlos an „Die Räuber oder so“ nach Friedrich Schiller an, mit dem er das neue Genre der Classic-Comedy für sich erfunden hat.

Kabarettist Bernd Kohlhepp gastiert in der Kurstadt. © Felix Groteloh

Durch ausdrucksstarke Mimik, Schnelligkeit und spontan wandelbares Schauspiel stellt Kohlhepp in einer One-Man-Show das komplette Drama dar. Als Meister des Improvisationstheaters kokettiert er mit seinem Publikum, wie man es von ihm aus seinen Programmen als „Herr Hämmerle“ kennt. Bei „Faust“ ist es die Figur des Lehrers, gescheiterten Ehemanns und Vaters, die dem Publikum die Lachtränen in die Augen treibt. „Mit Dem Faust Auf’s Auge … frei nach Goethe“ ist am am Donnerstag, 7. April, um 19.30 Uhr zu erleben.

