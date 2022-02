Jungen Mann angefahren

Bad Mergentheim. Ein Mann wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bad Mergentheim leicht verletzt. Ein 58-Jähriger befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Pkw die Straße "Unterer Graben" in Richtung Bahnhof. Kurz vor dem Fußgängerüberweg an der Holzapfelgasse kam ihm ein Transporter entgegen, der über den Zebrastreifen fuhr. Unmittelbar hinter dem Fahrzeug querte der 22-Jährige Fußgänger die Straße, was der Pkw-Fahrer wohl zu spät bemerkte. Es kam zur Kollision und der junge Mann wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

