Bad Mergentheim. Endlich – mit fast einem Jahr Verspätung – fand die Jurysitzung der „Kreativen Köpfe“ in den Räumlichkeiten der Kopernikus-Realschule unter strengen Hygienemaßnahmen statt.

Bereits im Januar 2020 suchten sich 33 junge Tüftler im Alter von 13 bis 19 Jahren auf einer „Kick-Off“- Veranstaltung „ihr“ Unternehmen und „ihre“ Experten, mit denen sie dann in den nächsten drei Monaten ihre innovativen Ideen verwirklichen wollten. Doch mitten in der Arbeitsphase wurde der Tatendrang der Schüler von einem winzigen Virus gestoppt. Anstatt im persönlichen Gespräch unmittelbar Gedanken auszutauschen und weiter zu entwickeln, musste nun auf aufwändigere Kommunikation per Video-Konferenz, E-Mail und Telefon ausgewichen werden. Die zukünftigen Macherinnen und Macher aus den Weikersheimer und Mergentheimer Schulen sahen sich zudem mit weiteren Hindernissen konfrontiert. Einige der Teilnehmer konnten die Arbeiten an die heimische Werkbank verlegen, andere mussten in die Zwangspause.

Erst im September, nach Beginn des neuen Schuljahres, konnten die letzten Projekte endlich erfolgreich abgeschlossen werden.

Die geplante Jurysitzung im November fiel erneut dem Lockdown zum Opfer. In dieser eigentlich aussichtslosen Situation hatte die Wettbewerbsleiterin Iris Lange-Schmalz dann die zündende Idee: eine digitale Jurysitzung via Liveschalte zu den Juroren ersetzt die traditionelle Veranstaltung vor Ort.

So präsentierten am vergangenen Wochenende die „Kreativen Köpfe“ ihre Ergebnisse der fachkundigen Jury unter dem Vorsitz von Dr. Norbert Schön. Es war für die jungen Erfinder eine sehr große Herausforderung, standen sie doch mit ihrem Exponat vor einem riesigen Bildschirm, auf dem die Jurymitglieder zugeschaltet waren.

Vom Rollenspiel, über selbstgedrehte Werbevideos bis hin zu einer Backvorführung – es wurden alle Register gezogen, um die Juroren von der eigenen Erfindung zu überzeugen. Trotz Maske konnte man die Begeisterung in den Gesichtern ablesen, waren die Protagonisten doch alle mit Herzblut bei der Sache.

Kleine Details der Exponate wurden mit einer zweiten separaten Kamera aufgenommen und live in die Büros der Juroren übertragen. So blieb den fachkundigen Experten nichts verborgen und sie konnten sich ein umfangreiches Bild von jedem Prototyp verschaffen. Nach ihrer Präsentation mussten sich die Erfinder noch den Fragen der wissbegierigen Jury stellen.

Im Anschluss an alle Präsentationen rauchten dann die Köpfe der Juroren, denn nun galt es, die Preise zu verteilen. Auch in diesem Jahr fiel es der Jury schwer, die toll umgesetzten 16 Projekte in ein Ranking einzusortieren. Welche der exzellenten Projekte das Rennen gemacht haben, wird natürlich noch nicht verraten, denn die fleißigen jungen Erfinderinnen und Erfinder sollen möglichst bald im Rahmen einer angemessenen feierlichen Preisverleihung gewürdigt werden.

Und wieder werden die „Kreativen Köpfe“ auf eine erneute Geduldsprobe gestellt, denn wann und in welchem Rahmen diese Preisverleihung stattfinden kann, ist noch unklar. befi