Junge Leute zum Mitmachen bei „Stadtbild Bad Mergentheim” animieren

Bad Mergentheim. Üblicherweise treffen sich die Mitglieder des Bürgerforums „Stadtbild Bad Mergentheim“ jedes Jahr zu ihrer Mitgliederversammlung. Nachdem sie vergangenes Jahr wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte, blickte der Vorsitzende Wolfram Klingert in seinem Rechenschaftsbericht zurück bis zum November 2019.

Kaum Möglichkeiten

Vorträge konnten in der Zwischenzeit keine stattfinden und nur während einer kurzen Lockerungsphase im September 2020 wurde eine Themenführung durchgeführt. Wolfgang Willig erläuterte bei dem Stadtspaziergang die Wappen der Hoch- und Deutschmeister.

Das Bürgerforum war dennoch nicht untätig. In den Fränkischen Nachrichten erschienen 15 Folgen, in denen interessante Mergentheimer Hausfassaden vorgestellt wurden. Zehn Autorinnen und Autoren verfassten die mit Bildern illustrierten Beiträge. Ebenfalls viel Anklang findet die gegenwärtig von den Fränkischen Nachrichten veröffentlichte Serie Mergentheimer Hausheilige und Hausmadonnen. Acht Autorinnen und Autoren stellen eine oder mehrere Figuren vor. Bisher sind 17 Artikel erschienen.

Viel Arbeit

Viel Arbeit im „stillen Kämmerlein“ steckt schon in dem neuen „Stadtblick“. Das neue Heft, es wird mittlerweile die Nummer fünf sein, steht in seinen Grundzügen. Die Themenschwerpunkte werden Mergentheimer Mühlengeschichten, Mergentheim und der Wein und die oben erwähnten Mergentheimer Hausfassaden sein. Das Bürgerforum hofft, den neuen Stadtblick in den nächsten Monaten präsentieren zu können.

Über die überaus zufrieden stellenden finanziellen Verhältnisse gab Karin Waldhäusl in den Kassenberichten Auskunft. Die mit Abstand größte Summe gab der Verein für die Renovierung des Wirtshausauslegers „Goldenes Kreuz“ aus. Die neu gefasste schmiedeeiserne Konstruktion samt dem im Medaillon dargestellten Deutschordenskreuz zeigt sich den Betrachtern am Haus Marktplatz 2 in neuem Glanz. Der Verein sah in der von ihm beauftragten Renovierung seinen Beitrag zum Jubiläumsjahr „800 Jahre Deutscher Orden in Bad Mergentheim“.

Ohne Gegenstimme

Alle bisherigen Verantwortlichen stellten sich erneut zur Wahl. Ohne Gegenstimme wurden sie in ihren Ämtern bestätigt. Dies sind folgende Personen: Wolfram Klingert, Thorsten Herzog, Prof. Hannsjörg Brombach, Dr. Carlheinz Gräter, , Dr. Christoph Bittel, Karin Waldhäusl, Wolfgang Imhof und Dr. Klaus Mühlbach.

In dem abschließenden Meinungsaustausch wurden unter anderem Überlegungen angestellt, wie man vor allem junge Menschen zur Mitarbeit im Verein gewinnen kann. bgf