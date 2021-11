Bad Mergentheim. Im Dekanat Mergentheim finden zum Jugendsonntag mit „Weit-Sicht“ folgende Gottesdienste statt: Samstag, 20. November, 17.30 Uhr Rot; 18.30 Uhr Löffelstelzen; 19 Uhr Rengershausen. Sonntag, 21. November, 10.30 Uhr Weikersheim. In Löffelstelzen veranstaltet Michael Müller ab 15 Uhr im Gemeindehaus Löffelstelzen einen Chorworkshop für Jugendliche ab der sechsten Klasse. Der Projektchor gestaltet dann die Wort-Gottes-Feier am Abend musikalisch mit. In Weikersheim startet zum Jugendsonntag die Vorbereitung auf die Firmung 2022. Weiter beginnen die Ministranten mit der Aufnahme der neuen Ministranten und Verabschiedungen ihren Minitag. Musikalisch wird die Messe vom Projektchor unter der Leitung von F. Heinkel mitgestaltet werden.

