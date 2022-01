Jugendmusikschule startet wieder durch

Bad Mergentheim. Mit dem Projekt „Good Music Band“ startet die Bad Mergentheimer Jugendmusikschule ein neues Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Besonderheit: Es wird gefördert im Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Teilnahme ist deshalb kostenfrei. „Raus aus den eigenen vier Wänden mit der Kunst!“, gibt Musikschulleiterin Bianca Dell das Motto für die neue Band aus.

Ungezwungen musizieren

Der Musik-Lehrer und Saxophon-Virtuose Johannes Liepold wird das neue Band-Projekt der Jugendmusikschule Bad Mergentheim leiten. © Stadt Bad Mergentheim

Im Lockdown hätten sich viele Schülerinnen und Schüler gefragt, wozu all die Mühen des Übens, wenn sich kein gemeinsames Spiel mit anderen ergibt? Das solle nun wieder möglich sein.

„Wir wollen gemeinsam musizieren in einer ungezwungenen Atmosphäre“, so Bianca Dell. Mitspielen können dabei prinzipiell alle Instrumente – von der E-Gitarre über Streich- und Blasinstrumente bis hin zum Akkordeon. Die Teilnehmenden sollten überwiegend zwischen 14 und 27 Jahre alt sein, eine Anmeldung von älteren Personen ist jedoch grundsätzlich möglich. Erweiterte Grundkenntnisse des eigenen Instruments und Notenkenntnisse werden vorausgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auftritt am 7. Mai

Wer bei den Band-Proben mitmachen möchte, muss nicht bereits als Schülerin oder Schüler an der Jugendmusikschule angemeldet sein. Die Treffen der Band sollen ab Montag, 7. Februar, immer Montagabends unter Einhaltung von Hygieneregeln in Präsenz stattfinden.

Geleitet wird die Band vom Saxophonisten Johannes Liepold. Er hat an der Musikhochschule Würzburg und in den Niederlanden studiert, ist Diplom-Musiklehrer und freischaffender Musiker. Seit 2016 unterrichtet er Saxophon an der Jugendmusikschule Bad Mergentheim.

Gemeinsam mit dem noch zu bildenden Band-Ensemble wird er auf einen öffentlichen Auftritt der Gruppe hinarbeiten. Der ist für Samstag, 7. Mai, im Kurpark terminiert und wird eingebettet in ein größeres Veranstaltungsprogramm, das die Jugendmusikschule für diesen Tag vorbereitet. „Wir hoffen auf eine gute Besetzung mit vielen Musikbegeisterten, die einmal ohne langfristige Verpflichtungen entspannt das gemeinsame Musizieren genießen möchten“, lautet die Einladung von JMS-Leiterin Bianca Dell. Wer mitmachen möchte, sollte sich bis Montag, 31. Januar, anmelden. Der Anmeldebogen ist als Teil eines Informations-Flyers zu dem Projekt unter www.bad-mergentheim.de/jugendmusikschule zu finden. stv