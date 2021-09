Jugendliche und Frauen belästigt

Bad Mergentheim. Ein Unbekannter soll am Donnerstagabend in Bad Mergentheim mehrere Personen belästigt haben und wird nun gesucht. Am Bahnhofsvorplatz suchte der Mann gegen 17.30 Uhr wohl zunächst Kontakt zu Minderjährigen und soll diese, wie auch zwei Frauen, unter anderem unsittlich sowie gegen deren Willen angefasst haben. Der Mann soll circa 30 Jahre alt sein, zerzauste, blond-braune, mittellange Haare haben und eine hellblaue kurze Hose, ein pinkes T-Shirt sowie einen roten Rucksack getragen haben. Die genannten Minderjährigen, die beiden Frauen und weitere Personen, die belästigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder der unbekannten Person geben können, werden ebenfalls gebeten, sich an die Polizei zu wenden: Telefon 07931 / 54990. pol

