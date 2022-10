Jugendfonds wird unterstützt

Bad Mergentheim. Der Lions Club Bad Mergentheim bietet in diesem Jahr wieder einen Adventskalender zum Verkauf an. Am 24. Dezember gibt es als Hauptgewinn unter anderem ein E-Bike sowie einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro. „Mit solchen attraktiven Gewinnaussichten ist der Lions-Adventskalender ein willkommenes Geschenk während der Adventszeit“, sind sich die Macher sicher.

Professor Axel Gerloff, Präsident des Lions-Clubs Bad Mergentheim 2022/2023, dankte im Namen des Vorstands und des Projektteams „Adventskalender“ den zahlreichen Sponsoren für die großzügige Bereitstellung der Preise und sonstigen Unterstützern. Ohne das großartige Engagement der Unternehmen wäre dieses Projekt überhaupt nicht möglich.

Christian Wunderlich vom Projektteam, Lions-Präsident Prof. Axel Gerloff und Sekretär Dr. Thomas Jahrmann (von links) freuen sich auf den Verkaufsstart der Lions-Adventskalender. © Lions-Club

Die Einnahmen werden in diesem Jahr an den Jugendfonds Main-Tauber gespendet. Pandemiebedingt habe die Hilfsbedürftigkeit in den letzten Jahren weiter zugenommen. Der Jugendfonds gewährt Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien in prekären Lebenslagen. Er kann in Notsituationen schnell reagieren und dadurch größere Problemlagen vermeiden. So werden zum Beispiel die Teilnahme an Freizeiten und Klassenfahrten oder auch die Nachmittagsbetreuung und Schulessen für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien ermöglicht. Der Jugendfonds setzt immer dann an, wenn die gesetzlichen Mittel ausgeschöpft sind und es keine andere Unterstützungsmöglichkeit gibt.

Insgesamt wurden dieses Jahr 2800 Kalender aufgelegt. Ab 2. November sind die Adventskalender für fünf Euro pro Stück in folgenden Verkaufsstellen in Bad Mergentheim erhältlich: Alexander Traut Augenoptik, Fränkische Nachrichten, Buchhandlung Moritz und Lux, Sparkasse Tauberfranken sowie der Tourist-Information. In Weikersheim werden die besonderen Adventskalender bei Bastel-, Spiel- und Schreibwaren Ulrike Maier, Blumen Brenner sowie in Dollmann´s Bioladen zum Kauf angeboten.

Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Bandbreite der Gewinne reicht auch in diesem Jahr von den unterschiedlichsten Einkaufsgutscheinen über Verzehrgutscheine in verschiedenen Restaurants, Dienstleistungsgutscheine bis hin zu Highlights wie beispielsweise Reisegutscheinen, Gutscheinen für Golfkurse. Gutscheine für ein Wochenende mit einem Traumwagen sowie ein E-Bike runden das Gewinnangebot ab.

Die individuelle Glücksnummer ist auf der Vorderseite des Kalenders zu finden. Die Gewinnnummern werden durch Losziehung ermittelt. Jeder Kalender nimmt an der Verlosung teil. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind vom 1. Dezember bis 24. Dezember täglich in den Fränkischen Nachrichten sowie unter https://bad-mergentheim.lions.de zu finden. Gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer können die Gutscheine für die Sach- beziehungsweise Barpreise in der Tourist-Info vom 1. bis 31. Januar dann abgeholt werden.