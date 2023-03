Jugend wählt am 25. Oktober

Bad Mergentheim. Nur 60 von über 1000 Kommunen in Baden-Württemberg haben einen eigenen Jugendgemeinderat – Bad Mergentheim gehöre dazu und so solle es auch bleiben, verkündete Oberbürgermeister Udo Glatthaar in der jüngsten Ratssitzung.

Die erwachsenen Stadträte legten einstimmig fest, dass die Wahl des neuen Jugendgemeinderates am Mittwoch, 25. Oktober, stattfindet. Bis Herbst 2025 soll die zweijährige Amtszeit dann dauern. Bei Schülern und Jugendlichen, aber auch Eltern und Lehrern als Unterstützungskräfte will man in den nächsten Monaten die Werbetrommel rühren, damit sich am Ende genügend Kandidaten finden.

Im Mai 2022 fand die letzte Wahl statt und nicht einmal 25 Prozent der Wahlberechtigten machten damals von ihrem Stimmrecht Gebrauch, so dass diese Hürde nicht genommen wurde und der aktuell amtierende Jugendrat nur kommissarisch ins Amt kam.

Dies soll bei der Wahl am 25. Oktober anders laufen und ausreichend Kreuzchen zusammenkommen, hofft der Gemeinderat. sabix