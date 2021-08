Jufa-Familienhotel: Hoteliers schauen kritisch auf das Projekt

Jufa-Familienhotels gibt es mittlerweile in fünf Ländern Europas. Auch in Bad Mergentheim ist ein Hotel im ehemaligen Altenpflegeheim der Stadt in der Herrenmühlstraße geplant. Die Umbauarbeiten sollen im Herbst beginnen. Das Beispielbild zeigt eine Außenansicht des Jufa-Hotels Annaberg in Österreich. Die Hotelkette verfügt inzwischen über 62 Standorte. Täglich werden knapp 4500 Gäste gezählt und damit über 1,6 Millionen Übernachtungen im Jahr verbucht.

© Jufa-Hotels/Fred Lindmoser