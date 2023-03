Jubiläum im Literaturkino

Bad Mergentheim. Zehn Jahre LiteraturKino sind gleichbedeutend mit weit über 100 gezeigten Filmen der Buchhandlung Moritz und Lux in Zusammenarbeit mit dem Kino Movies in diesen Jahren. Das LiteraturKino findet jeden ersten Dienstag im Monat statt, gezeigt werden ausschließlich Literaturverfilmungen.

Am Dienstag, 4. April, findet die Jubiläumsveranstaltung im Movies mit Rainer Appel statt. Mit Buchbearbeitungen und Rezitationen fesselt er die Zuhörer, seine Hörbücher für Kinder sind ein faszinierender Spaß. Seine „wunderbaren Lesungen“ malen Bilder zum Miterleben. An diesem Abend liest Rainer Appel aus dem Buch „Der Pfau“ von Isabel Bogdan. Anschließend wird der Film gezeigt. Isabel Bogdan schreibt in ihrem Blog über die Verfilmung: „Der Film ist großartig geworden, ich freu mich wie verrückt“.

Zum Inhalt: Ein charmant heruntergekommener Landsitz in den schottischen Highlands, ein völlig durchgedrehter Pfau, der bei blau nur noch rotsieht, und ein bunt zusammengewürfelter Haufen Leute, dazu ein überraschender Wintereinbruch, ein Kurzschluss und die ein oder andere Verwechslung – und schon ist das Chaos perfekt! Pointenreich, very british und urkomisch erzählt Isabel Bogdan von einem Wochenende, an dem alles anders kommt als geplant. Eintrittskarten zum Jubiläum gibt es nur über das Kino Movies. Wegen der großen Nachfrage steht ein zweiter Kinosaal zur Verfügung; die Lesung wird live übertragen. Beginn ist 19 Uhr mit einem Empfang.