Jubiläen bei UFT

Bad Mergentheim. Die Geschäftsführer der UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach freuten sich, am Ende des 45. Geschäftsjahres die Ehrungen für lange Betriebszugehörigkeiten wieder in großer Runde vornehmen zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für zehnjährige Betriebszugehörigkeit wurde Martin Amon geehrt, für 20 Jahre Michael Merschdorf, für 25 Jahre Rainer Hammer und für die lange Treue von 30 Jahren Daniel Oshana und Dr. Gebhard Weiß. Martin Amon ist vor zehn Jahren als Maschinenschlosser zu UFT gestoßen. Er ist seither als Monteur für Hydro-Mechanik für die Geräte der Regenwasserbehandlungsanlagen im Abwasserbereich zuständig. Michael Merschdorf arbeitet als Entwickler und Programmierer für Software zur Bemessung der technischen Geräte. Diese Programme werden weltweit eingesetzt. Der Maschinenbauingenieur Rainer Hammer hat bei seinem Einstieg vor 25 Jahren in der Abteilung Hydro-Mechanik die Leitung der Gruppe Konstruktion übernommen. Er unterstützt seither bei der Planung, koordiniert die Produktpflege sowie die Fertigung und begleitet die Entwicklung von Neuheiten. Daniel Oshana arbeitet seit 30 Jahren in der Produktion der Firma. Dr. Gebhard Weiß ist als Leiter der Abteilung Wissenschaftliche Dienste eingestiegen. Heute ist er in der Geschäftsführung zusätzlich verantwortlich für die Produktentwicklung. Er hat sich einen Namen als Experte für Fragestellungen der Abwasserhydraulik gemacht und ist in zahlreichen Gremien aktiv, erstellt Studien für Partnerunternehmen. „Wir freuen uns über Ihre Verbundenheit zu unserer Firma. Sie kommen nun in den Genuss einer höheren Stufe an umfassenden Leistungen aus einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Krankenversicherung, mit der wir seit diesem Jahr die langjährige Treue zusätzlich belohnen“, hob der Geschäftsführer Michael Drechsler bei seiner Laudatio hervor. pm