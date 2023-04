Ju Jitsu-Abteilung mit Mitgliederzuwachs

Bad Mergentheim. Die Abteilungsversammlung der Ju Jitsu-Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim fand im Sportheim des SV Edelfingen statt. Neben dem Bericht der letzten beiden Jahre vom Abteilungsleiter Hennes Meinikheim standen weiterhin der Kassen- und Kassenprüfbericht, Neuwahlen der Abteilungsleitung, sowie Ehrungen auf der Tagesordnung.

2021 mussten aufgrund von Corona nicht nur 47 Trainingseinheiten, sondern auch viele Events und ausfallen.

Nach einigen Wochen Outdoor-Training und Wiederbeginn im Indoor-Training, können die Ju Jitsuka seit einem Jahr wieder ohne Einschränkungen trainieren. Auch die Mitgliederzahlen steigen seit Wiederbeginn des Trainings stetig an. So zählt die Abteilung aktuell 281 Mitglieder.

Auch die zahlreichen Events fanden 2022 wieder statt. So führte die Abteilung wieder einen Frauen- und Männer-Selbstverteidigungskurs und einen Einsteigerkurs durch. Auch das Kinder- und Jugendzeltlager konnte wieder, nun erstmalig auf dem Jugendzeltplatz in Dittwar, stattfinden. Die traditionelle Maiwanderung und das beliebte Familienfest waren ein voller Erfolg. 114 Sportler der Abteilung absolvierten in den Jahren 2021 und 2022 eine Gürtelprüfung erfolgreich. Die Höhepunkte 2022 waren dabei die Teilnahme von vier Abteilungsmitgliedern bei einer Landes-Schwarzgurtprüfung in Bad Mergentheim. Hierbei erreichte Alexander Friedrich und Sergey Sidorov den 2. Dan, Andreas Boros den 3. Dan und Boris Künstler den 4. Dan.

Weitere Highlights des letzten Jahres waren Erfolge von Emely Helwer, Julian Scheuerbrandt und Jonas Zeihsel beim Herbstturnier in Bietigheim und bei den Süddeutschen Meisterschaften in Philippsburg.

Führung im Amt bestätigt

Es folgte die Entlastung der Abteilungsleitung sowie die Neuwahlen. Hier wurde auf die bewährte Kompetenz und Qualität der bisherigen Verantwortlichen gesetzt und Hennes Meinikheim als Abteilungsleiter, Andreas Schleicher als Stellvertreter und technischer Leiter, Thomas Kluge als Kassenwart, Peter Summa als Schriftführer, Sergey Sidorov als Gerätewart, Laura Meinikheim als Pressewartin und Matthias Ries als Beisitzer wieder gewählt. Die Versammlung endete mit 15 Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften und einem Ausblick auf das Jahr 2023, das wieder reichlich mit Aktivitäten gespickt ist. lm