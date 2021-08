Jörgen Mann nach 36 Jahren feierlich verabschiedet

Bad Mergentheim. Abteilungsleiter und stellvertretender Schulleiter an der Kaufmännischen Schule (KSM) in Bad Mergentheim war Jörgen Mann – jetzt wurde er mit „Standing Ovations“ in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seit 36 Jahren war er an der KSM tätig, eben ein Urgestein. Als Mitglied des Qualitätsentwicklungsteams setzte er auch Impulse für die Schulentwicklung. Er war in seinem pädagogischen Wirken sehr erfolgreich.

Angefangen hat alles mit einem Studium der Wirtschaftswissenschaften und Mathematik an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen nach einer Lehre zum Industriekaufmann. Sein Referendariat absolvierte er an der Kaufmännischen Schule in Backnang. Nach abgeschlossenem zweitem Staatsexamen wurde ihm die Entscheidung, nach Bad Mergentheim zu gehen, abgenommen, da er als Mathematiker dringend dort gebraucht wurde. Zwei Jahre nach seinem Einsatz übernahm er schon den Fachbereich Mathematik. Gerne wird er auch heute noch als „Mathe-Mann“ bezeichnet, denn dieses Fach war sein Steckenpferd, seine Passion. Auch im Kollegium engagierte er sich sechs Jahre als Personalrat. Im Jahr 1997 wurde er zum Oberstudienrat ernannt und zum Bezirksvorsitzenden des Verbands der Lehrer an Wirtschaftsschulen gewählt. Zwei Jahre später übernahm er mit der Ernennung zum Studiendirektor die Abteilungsleitung der Wirtschaftsschule, des kaufmännischen Berufskollegs sowie des Berufskolleg Fremdsprachen. Im Jahr 2005 stand die nächste Veränderung mit der Übernahme der Abteilungsleitung am Wirtschaftsgymnasium an. Im Jahr 2008 wurde er zum stellvertretenden Schulleiter ernannt.

Studiendirektor Walter Kraus ist sein Nachfolger. Er gehört seit 2005 dem Schulleitungsgremium an. Er begann mit dem Studium der Wirtschaftspädagogik an der Universität Mannheim mit den Fächern Betriebswirtschaft und Sport. Sein Referendariat beendete er 1996 mit dem zweiten Staatsexamen in Wiesloch, ehe er Bad Mergentheim ansteuerte. Auch er kann eine langjährige Personalratstätigkeit an der KSM vorweisen. 2005 übernahm er die Abteilungsleitung für die Wirtschaftsschule und die Berufskollegs. Zwei Jahre später wurde er zum Studiendirektor ernannt. Nun übernimmt er ab 1. August die Abteilungsleitung für das Wirtschaftsgymnasium und die stellvertretende Schulleitung. ksm