Jetzt für Pferdemarkt anmelden

Bad Mergentheim. Der Pferdemarkt-Festumzug findet am Sonntag, 2. Oktober, in Bad Mergentheim wieder statt. Die Veranstaltung war wegen der Corona-Verordnungslage vom Frühjahr in den Herbst verschoben worden. Mitwirkende können sich ab sofort bei der Stadt anmelden.

Der traditionelle Pferdemarkt vereint in einem bunten Festzug wieder Reiterinnen und Reiter, historische Ensembles als Fußgruppen, prachtvolle Kutschen sowie neben Pferden auch Ponys, Hunde oder Ziegen.

In diesem Jahr wurden zudem erstmals die Besitzerinnen und Besitzer von Alpakas eingeladen, am Pferdemarkt teilzunehmen. Für Musik im Zug sorgen verschiedene Kapellen.

Aus all diesen Bereichen sind Mitwirkende herzlich eingeladen, sich am Bad Mergentheimer Pferdemarkt zu beteiligen. Auch Vereine, die sich in einer optisch als Ensemble erkennbaren Gruppe präsentieren möchten, können an der Veranstaltung aktiv teilnehmen. Verteilt über die Straßen der Umzugsstrecke werden wieder Tausende Besucherinnen und Besucher das Spektakel verfolgen.

Auch der Herbst-Pferdemarkt wird wie gewohnt zusammen mit einem vielfältigen Krämermarkt in der Innenstadt sowie mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Bad Mergentheim stattfinden. Damit lädt die Kurstadt auch nach Abschluss des Festumzuges noch zum Bummeln und Verweilen ein.

Ansprechpartnerin für die Veranstaltung ist Gertrud Herrmann vom Amt für Bildung, Kultur und Tourismus, Telefon 07931/ 574000, E-Mail gertrud.herrmann@bad-mergentheim.de. stv