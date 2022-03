Jede der 16 Klassen bekam eine eigene Lesung

Bad Mergentheim. Pünktlich zum Frühlingsbeginn stellte der Autor Wolfgang Lambrecht, alias „Herr Bombelmann“, in beiden Schulhäusern der Grundschule Bad Mergentheim eine Auswahl seiner Kinder- und Jugendbücher vor.

Im Rahmen der schulischen Leseförderung erhielt jede der 16 Klassen eine eigene Lesung, die durch eine großzügige Bezuschussung des Fördervereins und Gelder der Stadt unterstützt wurde. Dadurch konnte die Veranstaltung für alle Kinder kostenfrei angeboten werden. Doch ein Schema F war auch in der sechsten Lesung am Unterrichtsvormittag nicht merkbar. In jedem Moment war aufs Neue die Begeisterung des Autors am geschriebenen Wort zu spüren und der Elan, die Kinder persönlich anzusprechen.

So begegneten die Schülerinnen und Schüler aus den ersten bis vierten Klassen dem Holzwurm Hans. Sie lernten „Herrn Bombelmann“ kennen, der mit Wasser und Brot nicht zufrieden war und trotz aller Widrigkeiten sehr gut kochen lernte. Bekanntschaft machten die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinem kleinen Gefährten, einem Hund, der Dank seiner außerordentlichen Spürnase nun der Polizei zur Seite steht und üble Schurken zur Strecke bringt. Und sie erfuhren, dass sich dieser gemütliche Mensch wohl auch einmal verliebte, Hals über Kopf. Geschichten aus dem Leben, die an der Lebenswelt der Kinder anknüpften.

Blieb der Ausgang einer Geschichte ungewiss, weckte dies die Fantasie der Schulkinder besonders. Dem einen oder der anderen fielen da tolle Ideen zum Weiterspinnen ein. Nicht nur an dieser Stelle der Lesung bezog Wolfgang Lambrecht die Kinder aktiv mit ein. Bereits zu Beginn wurden gemeinsam „Lesetipps“ gesammelt, die einen lebendigen Lesevortrag stets begleiten sollten. „Ich achte auf die Lautstärke, mein Tempo und die Betonung.“ „Ich spreche deutlich, damit mich jeder gut versteht“, waren zu vernehmende Hinweise. „Auch Pausen sind wichtig,“, da waren sich die jüngsten Vorleser einig, „damit auch wirklich jeder der Geschichte gut folgen kann.“

Die zahlreichen Antworten der jüngsten Leser zeigten wunderbar einen schon im Elternhaus und Kindergarten angelegten Erfahrungsschatz als Zuhörer, der nun durch die nächsten Schritte als aktive Leser ausgebaut werden wird.

Abschließend tauchten auch fantastischen Gestalten mit allerlei wohlklingenden Namen in der Lesung auf, wie der Zauberer Filuh und die mutige Taube Ocissima. Sie ließen die Kinder von fernen Welten träumen.

Die wohldurchdachten Worte Lambrechts wurden durch bewegte Bilder und Musik begleitet und vor allem durch seinen beeindruckenden und sehr lebendigen Lesevortrag getragen, dem alle Kinder gebannt lauschten.

Blätter mit Ideen gefüllt

Wie er zum Schreiben und zu seinem Beruf als Autor kam, beschrieb er den Schülerinnen und Schülern abschließend so: „Du brauchst nur eine Idee. Ich schrieb sie auf. Aus einer Idee wurden viele. Ich füllte Blätter mit ihnen und legte sie in den Schrank. Als ich erwachsen war, fand ich sie wieder und schrieb.“ „Erreiche ich auch nur bei einem Kind, dass es im Anschluss an meine Lesung eine Geschichte schreibt, ist das ein toller Erfolg.“, beschreibt der Autor weiter.