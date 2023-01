Jakob Friedrich im Kulturforum

Bad Mergentheim. Im Rahmen der städtischen Kleinkunstreihe ist am Freitag, 27. Januar, Jakob Friedrich zu Gast im Kulturforum.

Jakob Friedrich ist seit knapp 20 Jahren Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie. Doch auch nach so langer Zeit kämpft er noch mit Anpassungsschwierigkeiten, was nicht zuletzt daran liegt, dass seine Eltern aus Bremen kommen.

In seinem ersten Solo Programm „I schaff mehr wie Du!“ analysiert er in charmanter Art und Weise die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Der Kleinkunst-Abend beginnt um 17.30 Uhr. Tickets sind in der Tourist Information, beim Gäste-Service der Kurverwaltung sowie online unter www.bad-mergentheim.de (über den Veranstaltungskalender) erhältlich. stv/ Bild: Lina Bihr