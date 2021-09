IT-Praxistag am 15. Oktober

Bad Mergentheim. Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG veranstaltet am Freitag, 15. Oktober, von 10 bis 16 Uhr einen IT-Praxistag, um interessierten Studierenden, Absolvierenden oder auch Professionals im Bereich der (Wirtschafts-) Informatik sowie in vergleichbaren Studien- und Ausbildungsgängen praxisnahe Einblicke in die Welt der IT zu vermitteln. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 3G-Regel sowie definierter Hygiene- und Abstandsregeln statt. Im Rahmen des IT-Praxistages „IT meets Logistics“ haben Interessierte nicht nur die Möglichkeit, Einblicke in das Prozess- und Projektmanagement der IT zu erlangen, sondern auch die Chance, sich über zukunftsweisende Themen wie künstliche Intelligenz im Sinne kollaborativer Robotik oder auch über das Potenzial zur Nutzung von Spracherkennung zu informieren. Anmeldungen können bis 13. Oktober erfolgen per E-Mail an personal@wuerth-industrie.com.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1