„IT Meet & Greet“ am 1. Dezember

Bad Mergentheim. IT-Small Talk so unkompliziert wie noch nie: Am Mittwoch, 1. Dezember, veranstaltet die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG den ersten „IT Meet & Greet“ im Rahmen einer Online-Veranstaltung ein. Ab 08.00 Uhr haben sowohl Schülerinnen und Schüler, Studierende als auch Berufserfahrene die Möglichkeit, sich im Rahmen individueller Zeitslots mit erfahrenen Führungskräften sowie Ausbildungs- und Praktikantenverantwortlichen aus den verschiedenen IT-Bereichen im Einzelgespräch auszutauschen – und das ganz ohne Bewerbungsformalitäten. Um sich online zu treffen und ins Gespräch zu kommen sind nur wenige Klicks notwendig. Termin-Slot buchen, Meet & Greet vereinbaren, online vernetzen. Anmeldungen können bis 28. November erfolgen über: https://events.wuerth-industrie.com/itmeetandgreet.

