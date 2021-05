Iris Gutbrod gibt online nützliche Tipps

Bad Mergentheim. Seit mehr als 40 Jahren bietet das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness Anleitungen zu einer gesundheitsorientierten und krankheitsvermeidenden Lebensführung an. So gibt es vielfältige Angebote, um Fähigkeiten und Fertigkeiten zu trainieren, die Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Die Auswahl reicht von impulsgebenden Vorträgen über Ernährungs- und Bewegungsangebote bis hin zu Entspannungsverfahren sowie Angeboten in den Bereichen Stressmanagement und Lebensführung.

Impulse für mehr Lebensqualität bieten unter anderem auch die unterschiedlichen Vortragsreihen, die aktuell online angeboten werden. Bad Mergentheimer Ärzte informieren bei „Aktuelles aus der Medizin“ und „Arzt im Gespräch“ über die neuesten medizinischen Entwicklungen, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten und stehen für Fragen zur Verfügung.

Bei „Natur und Gesundheit“ stehen sanfte Heilmethoden im Mittelpunkt der Veranstaltungsabende und Iris Gutbrod, Diätassistentin der Kurverwaltung, informiert bei den „Ernährungsgesprächen“ über unterschiedliche Ernährungsthemen. Der nächste kostenfreie Online-Vortrag am Dienstag, 11. Mai um 19.30 Uhr steht unter dem Titel „Mangel trotz Überfluss – kritische Nährstoffe im Fokus“.

Anmeldung notwendig

Der Einkauf der Nahrung könnte oft unter dem Motto „Wer die Wahl hat, hat die Qual“ stehen. Man lebt im Überfluss und es gibt kaum ein Lebensmittel, das in den gefüllten Regalen der Lebensmittelmärkte nicht zu finden ist. Ist etwas nicht als frische Ware verfügbar, findet man es in der Tiefkühltruhe oder auch als Konserve. Neben einheimischen Obst- und Gemüsesorten gibt es exotische Früchte und Gemüse aus aller Welt. In Deutschland gibt es viele unterschiedliche Brot- und Wurstsorten und auch bei Käse, Milchprodukten und Fischen gibt es eine große Auswahl. Und trotzdem gibt es Menschen, die nicht ausreichend mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt sind. Im Ernährungsgespräch wird Iris Gutbrod, auf die kritischen Nährstoffe aufmerksam machen und Fragen im Chat beantworten. Für den Onlinevortrag ist eine vorherige Anmeldung bis Montag, 10. Mai, im Gästeservice der Kurverwaltung unter 07931/9650 oder per E-Mail an institut@kur-badmergentheim.de erforderlich. Dies ist nur ein Auszug aus dem facettenreichen Programm, das online auf www.bad-mergentheim.de unter der Rubrik Gesundheitsinstitut eingesehen werden kann.

Hinweis: Die im Kurhaus eingerichtete Studiobühne kann von interessierten Firmen, Vereinen, Gruppen und dergleichen für Online- oder für Hybridveranstaltungen genutzt werden. Bei Interesse ist Katja Hesslinger unter Telefon 07931/965221 die Ansprechpartnerin.