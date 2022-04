Iranische Menschenrechtlerin schikaniert und verhaftet

Bad Mergentheim. Die Ortsgruppe von Amnesty International macht auf das Schicksal von Narges Mohammadi aufmerksam, eine Menschenrechtlerin, die wegen ihres gewaltlosen Engagements schon mehrfach verurteilt wurde.

Seit 2012 bereits mehrfach inhaftiert, wurde sie am 15. Januar 2022 zu weiteren acht Jahren und zwei Monaten Gefängnis sowie 74 Peitschenhieben verurteilt. Sie befindet sich jetzt im Evin-Gefängnis in Teheran.

Mohammadi ist Journalistin und Physikerin und war Geschäftsführerin und stellvertretende Leiterin des Zentrums für Menschenrechtsverteidiger (Center for Human Rights Defenders – CHRD) in Teheran. Das Zentrum wurde von der Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi mit bekannten Anwälten 2001 gegründet. Das Büro wurde 2008 von den iranischen Behörden geschlossen, Mitglieder des Zentrums wurden schikaniert und einige verhaftet.

Mohammadi setzt sich gegen die Hinrichtung von Jugendlichen, für Frieden sowie freie und faire Wahlen ein. Geboren 1972, ist sie Mutter von Zwillingen. Ihr Ehemann lebt mit den Kindern im Exil. Für ihr Engagement wurde Narges Mohammadi 2016 mit dem Menschenrechtspreis der Stadt Weimar geehrt. In einem Brief schrieb sie, sie bleibe lieber eine von Familie, Arbeit und Freiheit suspendierte Feministin als eine unterworfene und unterdrückte Frau mit Scheinfreiheiten. Wer ihr helfen will, schreibt an die Oberste Justizautorität des Iran. Die Adresse findet man auf der Homepage der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim.